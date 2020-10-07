حساب مانشستر سيتي يختفي من موقع تويتر والنادي يحقق في الواقعة

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 - 13:00

كتب : Filgoal Team

مانشستر سيتي

شهدت الساعات القليلة الماضية جدلا كبيرا بعد اختفاء حساب مانشستر سيتي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" دون وجود سبب واضح.

حساب النادي على موقع التواصل الاجتماعي فحساب النادي قد اختفى ولم يعد هناك أي شيء ظاهر مع جملة "هذا الحساب لم يعد موجودا".

Manchester City’s Twitter account suddenly disappeared on Wednesday morning

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وعلم FilGoal.com أن هناك مشكلة تقنية مع تويتر، ويعمل مانشستر سيتي على حلها في أسرع وقت ممكن لعودة الحساب، حسبما قال مصدر مقرب في النادي البريطاني.

ولم يبد واضحا بعد إذا ما كان الحساب قد تم حذفه أم أزيل أم تم اختراقه بعد.

لكن حسبما علم FilGoal.com أن النادي يعلم جيدا المشكلة ويحقق في هذا الشأن، وواثقون أنه لم يتم اختراق حسابهم.

الحساب كان به 8.5 مليون متابع ويتابع بدوره 51.9 ألف متابع.

وفي تمام الواحدة و10 دقائق ظهرا بتوقيت القاهرة، عاد حساب سيتي للعمل بعد أن قام النادي بـ"حل المشكلة" التقنية.

وكان مانشستر سيتي قد تعادل في آخر مبارياته قبل التوقف الدولي بنتيجة 1-1 مع ليدز يونايتد.

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