سموحة: سنطالب فيفا والمحكمة الدولية بإعادة مباراة الزمالك.. ولدينا 70 عرضا لـ حسام حسن!

قال فرج عامر رئيس نادي سموحة إن اتحاد الكرة سيرفض الاحتجاج الذي تقدم به لإعادة مباراة فريقه ضد الزمالك في دور الـ16 لكأس مصر، اعتراضا على مشاركة اللاعب إمام عاشور.

صرح فرج عامر عبر البرنامج الإذاعي ملعب 9090 "لن نترك حقنا، وسنرفع الأمر للاتحاد الدولي لكرة القدم والمحكمة الرياضية".

وتابع "لقد تم تسريب عقوبة اللاعب عبر وسائل الإعلام قبل موعد لقاء سموحة.. لدينا كافة المستندات بذلك، وإذا لم تنجح كل المحاولات محليا أو دوليا، يكفي أننا سعينا وراء حقنا".

وأضاف "كما تقدمنا باحتجاج جديد ضد التحكيم ودفعنا رسومه (5 آلاف جنيه) لاتحاد الكرة، جميع الخبراء أجمعوا على أن الحكم تغاضى عن عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة لسموحة".

وواصل "لا أطعن في ذمة أحد.. لكن ربما يكون القرار نتيجة افتقاد الخبرة أو الكفاءة".

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وكان الزمالك فاز على سموحة يوم الإثنين في ملعب الإسماعيلية بهدفين لهدف عقب اللجوء للأشواط الإضافية.

فيما أخطرت لجنة الانضباط الزمالك بإيقاف إمام عاشور مباراة واحدة بعد اشتباكه مع لاعبي المصري بعد 24 ساعة من مباراة سموحة.

وفسر فرج عامر تدوينته عبر فيسبوك بشأن إعلان بيع حسام حسن مهاجم الفريق مقابل 50 مليون جنيه، قائلا "لدي 50 إلى 70 عرضا للاعب".

وأوضح "تلقيت العديد من المكالمات الهاتفية والرسائل الإلكترونية (الفاكس) بخلاف عروض من وكلاء جادين وغير جادين ووسطاء ومندوبين يطلبون الحصول على توكيل أندية بعينها، لذا أغلقت الباب أمام كل هذه المحاولات، وأعلنت ما كتبته عبر حسابي الرسمي".

وأتم تصريحاته في سياق متصل "أتحدث مع مسؤولي الأهلي في كل شيء إلا ناصر ماهر، لأنه على ذمة الأهلي ومعار منه، وبالطبع نتمنى استمراره معنا، فهو لاعب مميز، ولكن يبقى القرار للنادي الأهلي".