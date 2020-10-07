سموحة يطلب رسميا من اتحاد الكرة اعتباره فائزا ضد الزمالك

قدم سموحة طلبا رسميا لاتحاد الكرة يطلب فيه اعتباره فائزا على الزمالك في دور الـ16 من كأس مصر.

وجاء طلب سموحة بسبب مشاركة إمام عاشور في المباراة رغم إيقافه للقاء من قبل لجنة الانضباط وفقا لخطاب سموحة.

وقال سموحة في بيانه: "يرجى تفعيل اللائحة واحتساب نادي سموحة فائزا في المباراة نظرا لإشراك لاعب موقوف فيها".

وتابع "وحال عدم إخطار نادي الزمالك بإيقاف اللاعب قبل المباراة بالرغم من اتخاذ القرار بوقت كاف فإننا نحتج رسميا على تأجيل الإخطار والسماح للاعب بالمشاركة في اللقاء ونطلب إعادتها".

وأضاف "إذ أنه من حق سموحة الاستفادة من إيقاف اللاعب لاسيما أنه كان له دورا مؤثرا في المباراة وسجل هدفا، لو لم يسجله لانتهت المباراة بفوز نادي سموحة".

وأتم البيان "يحتفظ سموحة بحقوقه كاملة في اللجوء لكافة الجهات المعنية حفاظا على حقوق النادي".

وكان الزمالك فاز على سموحة يوم الإثنين في ملعب الإسماعيلية بهدفين لهدف عقب اللجوء للأشواط الإضافية.

فيما أخطرت لجنة الانضباط الزمالك بإيقاف إمام عاشور مباراة واحدة بعد اشتباكه مع لاعبي المصري.