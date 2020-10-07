كاف يعلن إجراءات جديدة بشأن مباريات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن إجراءات جديدة بشأن التغطية الصحفية لمباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والكونفدرالية الإفريقية.

وقال بيان كاف: تماشيا مع إرشادات كاف الخاصة باستئناف كرة القدم في إفريقيا، وتدابير الصحة العامة في المغرب بسبب جائحة كورونا سيكون هناك حضور محدود ومقيد لوسائل الإعلام في مباراتي ذهاب دوري الأبطال، والأدوار النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية 2019/20، والمقرر إقامة كل منها في المغرب".

وأكمل "بعد التشاور مع السلطات الصحية المحلية، وتماشياً مع بروتوكولات التباعد الاجتماعي، تقرر أن يقتصر حضور وسائل الإعلام على شخصين فقط من كل فريق من الفرق المشاركة، متمثلين في المسؤول الإعلامي للنادي ومصور".

وشدد "للأسف، لن يتم النظر إلى أي طلب اعتماد من وسائل الإعلام عدا المذكور أعلاه".

وأكمل "في سياق متصل، يتم التنسيق لنقل مباشر للمؤتمر الصحفي قبل وبعد المباراة على منصات كاف الرقمية المخصصة حتى يتمكن ممثلي وسائل الإعلام من متابعة الأنشطة الإعلامية قبل، أثناء وبعد المباريات".

وأتم "فيما يتعلق بحضور مباراتي إياب دوري الأبطال في مصر، سيتم إخطار وسائل الإعلام في الوقت المناسب بعد التشاور مع الجهات المعنية".

ويواجه الأهلي الوداد يوم 17 أكتوبر في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، فيما يقابل الزمالك الرجاء المغربي في نفس الدور اليوم التالي.

أما بيراميدز، فيواجه هورويا الغيني في نصف نهائي الكونفدرالية يوم 20 أكتوبر.