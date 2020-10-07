كاف يعلن إجراءات جديدة بشأن مباريات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 - 11:01

كتب : FilGoal

كاف

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن إجراءات جديدة بشأن التغطية الصحفية لمباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والكونفدرالية الإفريقية.

وقال بيان كاف: تماشيا مع إرشادات كاف الخاصة باستئناف كرة القدم في إفريقيا، وتدابير الصحة العامة في المغرب بسبب جائحة كورونا سيكون هناك حضور محدود ومقيد لوسائل الإعلام في مباراتي ذهاب دوري الأبطال، والأدوار النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية 2019/20، والمقرر إقامة كل منها في المغرب".

وأكمل "بعد التشاور مع السلطات الصحية المحلية، وتماشياً مع بروتوكولات التباعد الاجتماعي، تقرر أن يقتصر حضور وسائل الإعلام على شخصين فقط من كل فريق من الفرق المشاركة، متمثلين في المسؤول الإعلامي للنادي ومصور".

أخبار متعلقة
بوشماوي يطلب دعم الاتحاد التونسي للترشح لرئاسة كاف كاف يعلن موعد مواجهتي الأهلي والوداد كاف يخطر الزمالك بموعد مواجهتي الرجاء في إفريقيا

وشدد "للأسف، لن يتم النظر إلى أي طلب اعتماد من وسائل الإعلام عدا المذكور أعلاه".

وأكمل "في سياق متصل، يتم التنسيق لنقل مباشر للمؤتمر الصحفي قبل وبعد المباراة على منصات كاف الرقمية المخصصة حتى يتمكن ممثلي وسائل الإعلام من متابعة الأنشطة الإعلامية قبل، أثناء وبعد المباريات".

وأتم "فيما يتعلق بحضور مباراتي إياب دوري الأبطال في مصر، سيتم إخطار وسائل الإعلام في الوقت المناسب بعد التشاور مع الجهات المعنية".

ويواجه الأهلي الوداد يوم 17 أكتوبر في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، فيما يقابل الزمالك الرجاء المغربي في نفس الدور اليوم التالي.

أما بيراميدز، فيواجه هورويا الغيني في نصف نهائي الكونفدرالية يوم 20 أكتوبر.

دوري أبطال إفريقيا الكونفدرالية
نرشح لكم
أخر الأخبار
رئيس المقاصة: الخطيب لم يتحدث معي عن شراء محمد إبراهيم.. هذا ما حدث 3 دقيقة | ميركاتو
سمولينج: كافحت بشدة من أجل العودة إلى روما 14 دقيقة | أوروبا
رئيس الاتفاق لـ في الجول: أزارو إضافة لهجوم الفريق.. وإذا توصلنا لاتفاق فمرحبا بعودته 18 دقيقة | الدوري المصري
رئيس الاتفاق لـ في الجول: أزارو إضافة لهجوم الفريق.. وإذا توصلنا لاتفاق فمرحبا بعودته 18 دقيقة | الدوري المصري
موندو ديبورتيفو: يويفا يسمح لريال مدريد بخوض مبارياته الـ3 الأولى في دوري الأبطال على ملعب دي ستيفانو 35 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
سموحة: سنطالب فيفا والمحكمة الدولية بإعادة مباراة الزمالك.. ولدينا 70 عرضا لـ حسام حسن! ساعة | مصر
فيديو في الجول - أنا دروجبا (3).. طريق البداية الصعب في فرنسا وقصة الانضمام إلى مارسيليا ساعة | حكايات في الجول
تنبيه هام بشأن فانتازي الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: لسنا في أرض الأحلام.. أعجبني ما فعله صلاح ولن أتحدث عن شاكيري 2 مجموعات دوري الأبطال - نارية لـ يونايتد وسان جيرمان.. ميسي يواجه رونالدو وصدام للبطل 3 أحمد حمدي لـ في الجول: الجونة طلبوا مني جمع متعلقاتي ومغادرة المعسكر 4 الأولمبية توقف مرتضى منصور 4 سنوات.. وتلزم نائبه بإجراء انتخابات رئاسة الزمالك
قد ينال إعجابك