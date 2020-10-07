الدماطي: رحيل رمضان؟ الصين تدفع أكثر من أوروبا.. وعودة الجماهير مهمة

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 - 10:55

كتب : FilGoal

محمد الدماطي

يرى محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن عودة الجماهير إلى المدرج مهمة من أجل انتظام المنظومة الرياضية.

وعن رحيل رمضان صبحي قال الدماطي: "الأهلي أول نادي طبق الاستثمار والاحتراف ولكن هناك حدود معينة للتعاقدات موجودة في العالم كله".

وأضاف عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "العرض والطلب في كل دول العالم، الصين تدفع أكثر أوروبا".

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وشدد "لكن هل رحل ميسي أو رنالدو أو صلاح إلى الصين بسبب ذلك؟ لكن في نفس التوقيت هناك غيرهم ذهب إلى الصين".

وعن مشكلة مواقع التواصل الاجتماعي أوضح "اعترف أنني أخطأت في بداية عملي في المجلس باستخدام السوشيال ميديا".

وتابع "المدرج كان هو صوت جماهير الأهلي وتسمعه في كل مباراة، الآن البديل هو السوشيال ميديا ومشكلتها تغيرها كل دقيقة".

وأضاف الدماطي "السوشيال ميديا لها مميزات ولها عيوب، أرى أنها تكون رصد لما يحدث ولكن ليست طريقة لاتخاذ القرار".

وشدد "في رأيي عندما تعود الجماهير إلى المدرج، كل شئ في المنظومة المصرية سينتظم".

وبالحديث عن استبدال المدرب في وقت مصيري قال: "تصرفات ريني فايلر كانت واضحة إنه لا يريد استكمال مشواره بسبب التغيرات مثل ظروف كورونا، فكان الأنسب التعاقد مع موسيماني".

وعن المشهد الرياضي أوضح "لم أشعر بحالة الاحتقان بين الأهلي والزمالك مثل تلك الفترة، الجميع لديه عائلات وأصدقاء أهلاوية وزملكاوية ولم نشعر بذلك من قبل".

وكشف "بالتأكيد أحيانا نرغب في الرد خاصة من الأشخاص الأقل خبرة في المجلس، لكن في النهاية نتخذ الأمور بهدوء".

وأتم تصريحاته "الخطيب منذ أول يوم وأبلغنا أنه يعلم أن هذا من الممكن أن ينقص من رصيده، وهذه نتيجة العمل العام".

الأهلي محمد الدماطي الخطيب
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