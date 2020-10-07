صن: صلاح ينقذ مشردا من المتنمرين ويمنحه بعض المال

أنقذ محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر أحد المشردين من مضايقات مجموعة من المتنمرين خارج ملعب أنفيلد. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "صن" البريطانية.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

الحادثة وقعت يوم 28 سبتمبر بعد وقت قصير من انتصار ليفربول أمام أرسنال بنتيجة 3-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتواجد صلاح في محطة بنزين بسيارته حينما شاهد مجموعة من المتنمرين يزعجون مشردا.

النجم الدولي المصري تدخل وأبعد الأشخاص الذين يزعجون الرجل، وأخبرهم أنه يجب أن يكونوا حريصين لأنه قد ينتهي بهم الأمر في موقف مشابه.

بعد إبعاد المجموعة، اتجه إلى ماكينة الصراف الآلي وسحب مبلغ 100 جنيه إسترليني ومنحها للرجل.

وتحدث ديفيد كرايج الرجل الذي أنقذه صلاح وقال: "إنه بطل حقيقي".

وواصل "صلاح كان رائعا مثلما يفعل في الملعب مع ليفربول".

وتابع "حينما سمع مجموعة ما كان يقوله لي هؤلاء الأشخاص، اتجه إليهم وقال لهم إنكم قد تصبحون كذلك في غضون سنوات، اعتقدت أنني أهلوس إلى أن منحني صلاح 100 جنيه إسترليني، أسطورة متكاملة".

وتم تصوير الواقعة من خلال كاميرات المراقبة المتواجدة في محطة البنزين.

صلاح صاحب الـ28 عاما شارك خلال الموسم الجاري في 6 مباريات بكل المسابقات مع ليفربول سجل خلالها 5 أهداف.