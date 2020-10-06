اتحاد الكرة يكشف حيثيات عقوبة ساسي وإمام عاشور.. ولماذا تأخر الإعلان

كشف اتحاد كرة القدم حيثيات عقوبة فرجاني ساسي وإمام عاشور لاعبا الزمالك، ولماذا تأخر الإعلان عن العقوبة.

فرجاني ساسي النادي : الزمالك الزمالك

وكانت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة أعلنت إيقاف فرجاني ساسي 6 مباريات وإيقاف إمام عاشور مباراة واحدة. (طالع التفاصيل)

وأصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا جاء فيه: "أكدت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم على أن قرارتها تنبع من لائحتها المعلنة والتي نسخت منذ صدورها أي لوائح عقابية أخرى".

وأضاف البيان "جاء ذلك ردا على ما ورد للجنة من استفسارات حول العقوبات الأخيرة، مشيرة إلى أن المادة 23 من لائحة الانضباط قد حددت عقوبة الاعتداء على الحكم أو أي من عناصر اللعبة بالإيقاف دون تحديد المدة والغرامة بحد أدنى 50 ألف جنيه أو الشطب، وذلك حسب الفعل ودرجة اختلافه من واقعة لأخرى، وماهية الاعتداء وهل هو جسدي أو لفظي، وهو الأمر الذي تم تطبيقه في واقعة اللاعب فرجاني ساسي فتم إيقافه 6 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه بعد تدارس كافة الأمور المتعلقة بالواقعة".

وتابع "أما فيما يتعلق بعقوبة اللاعب إمام عاشور بالإيقاف مباراة واحدة وغرامة مالية 50 ألف جنيه فتأتي العقوبة من اطلاقات لجنة الانضباط في حدود لائحتها ووفق قناعة أعضائها بأن هذا الفعل يستوجب هذه العقوبة ولا يقال معها إلا التظلم منها في خلال 72 ساعة فقط".

وأكمل البيان "وأما لماذا تأخر إعلان قرارات اللجنة وما ترتب على ذلك من أداء لاعب الزمالك إمام عاشور لمباراة فريقه أمام سموحة، فإن القاعدة أن اللاعب يحق له المشاركة ما لم يصدر بحقه قرار نهائي، وتسري العقوبة الموقعة عليه بمجرد الإخطار الرسمي بها والذي حددته المادة 16 من اللائحة إما بالبريد الإلكتروني أو البريد المسجل أو التسليم الشخصي".

وواصل "ولما انتهت لجنة الانضباط من اجتماعها في وقت متأخر من مساء الاثنين ختمت قرارها الخاص باللاعب بأن العقوبة تسري اعتبارا من 6 أكتوبر أي اليوم التالي لاجتماع اللجنة والذي قامت خلاله إدارة الاتحاد بإخطار النادي رسميا بالعقوبة".

وانتهى البيان "أما لماذا سرت عقوبة فرجاني اعتبارا من مباراة سموحة، فذلك لكونه تم طرده في المباراة السابقة فتم ايقافه تلقائيا دون الحاجة لإخطاره بالإيقاف، ولذلك فإن العقوبة الصادرة بحقه تتضمن الايقاف التلقائي والعقوبة الخاصة بالمخالفة التي ارتكبها ومجموعها 6 مباريات".