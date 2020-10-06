فينالدوم: اهتمام برشلونة لم يكن جاد

قال جورجينيو فينالدوم لاعب خط وسط ليفربول إن اهتمام برشلونة بضمه لم يكن جاد مؤكدا استمراره في صفوف الفريق الإنجليزي حتى نهاية الموسم.

وتحدث فينالدوم في مؤتمر صحفي قائلا: "لا أعتقد أن اهتمام برشلونة كان ذو جدوية، عدا ذلك كنتم ستقرأون بعض الأنباء أو أي شيء آخر يحدث".

وواصل "لم يكن هناك أي شيء محدد، لم يكن علي التفكير في الأمر".

وتابع اللعاب الهولندي "سأستمر مع ليفربول وتعاقدي مستمر حتى نهاية الموسم".

قبل أن يستدرك "بالطبع هناك أشياء يمكن أن تتغير فأنت لا تعلم ماذا سيحدث في كرة القدم، وسنرى".

وانضم صاحب الـ29 عاما لليفربول قادما من نيوكاسل في عام 2016 وتوج معه بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.