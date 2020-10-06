تقرير – تشيلسي الأكثر إنفاقا وفريقان فقط حققا أرباحا من الانتقالات في الدوري الإنجليزي

انتهى سوق الانتقالات الصيفية لموسم 2020-2021 والذي شهد إنفاق فرق الدوري الإنجليزي لـ1.24 مليار جنيه إسترليني على 107 صفقة.

إجمالي الإنفاق كان أقل من الموسم الماضي بـ160 مليون جنيه إسترليني، فيما بلغ صافي الإنفاق 880 مليون إسترليني بعدما باعت الفرق اللاعبين بـ365 مليونا.

ونشرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية تقريرا أوضحت فيه كافة التفاصيل المتعلقة بالانتقالات الصيفية ومن هو الفريق الأكثر إنفاقا والأقل والأكثر مبيعا والأقل كذلك.

يذكر أن هناك سوق انتقالات محلية سوف يستمر من 5 لـ16 أكتوبر الجاري حيث يمكن أن ينتقل اللاعبين للدرجات الأدنى أو الأعلى فقط.

كان تشيلسي هو الأكثر إنفاقا خلال الانتقالات، إذ أنه ضم كاي هافيرتز من باير ليفركوزن بـ75.8 مليون إسترليني، وبنتشيلويل من ليستر سيتي بـ50 مليونا، وتيمو فيرنر من لايبزيج بـ45 مليونا.

فيما ضم مانشستر سيتي ثلاث صفقات إذ جلب روبن دياز من بنفيكا بـ65 مليونا، وناثان أكي من بورنموث بـ41 مليونا، وفيران توريس من فالنسيا بـ37 مليونا.

فيما يأتي دوني فان دي بيك المنتقل لمانشستر يونايتد قادما من أياكس بـ39 مليونا كثامن أغلى صفقة في الصيف.

وأنفق ليفربول 45 مليونا على ضم ديوجو جوتا من ولفرهامبتون، واستغل الذئاب الأمر وضموا نيلسون سيميدو من برشلونة بـ36.8 مليون إسترليني، وفابيو سيلفا من بورتو بـ35 مليونا.

ودفع أرسنال 45 مليونا قيمة الشرط الجزائي في تعاقد توماس بارتي مع أتليتكو مدريد.

فيما انتقل 23 لاعبا لأندية الدوري الإنجليزي مجانا و19 منهم لم يتم الإعلان عن قيمة رواتبهم.

الأكثر إنفاقا

تصدر تشيلسي السباق وكان أكثر الأندية إنفاقا بـ226.1 مليون إسترليني أكثر من بيرنلي وبرايتون ووست هام وكريستال بالاس وفولام ووست بروميتش ألبيون وساوثامبتون ونيوكاسل وليستر سيتي مجتمعين.

فيما أنفق مانشستر سيتي 147 مليونا تحديدا على المدافعين، وأنفق أستون فيلا 85 مليونا لمحاولة عدم الدخول في صراع الهبوط مثلما حدث في الموسم الماضي.

وضم بيرنلي دالي ستيفنز وويل نوريس ولم يتم الإعلان عن قيمة أي صفقة منهما.

الأكثر مبيعا

تصدر ولفرهامبتون ترتيب الأكثر دخلا من بيع لاعبيه بـ76 مليون إسترليني تلاه مانشستر سيتي بـ70.5 ثم ليستر لـ51.7.

فيما كان هناك ستة أندية لم تحصل على أموال من بيع لاعبيها هم أستون فيلا وبيرنلي وفولام وليدز يونايتد ونيوكاسل وشيفيلد يونايتد.

صافي الإنفاق

بدون أي مفاجأة فإن تشيلسي كان أكثر المتصدرين للإنفاق بعد حساب الإيرادات وذلك بـ212.6 مليون جنيه إسترليني.

فيما أنفق أستون فيلا 85 مليون إسترليني تلاه ليدز بفارق 500 ألف إسترليني فقط.

الفريقان الوحيدان اللذان حققا مكاسب في نهاية الانتقالات هما ليستر سيتي 150 ألف إسترليني، ووست هام بـ9 مليون إسترليني.

الأكثر نشاطا

أكثر الأندية ضما للاعبين هما برايتون وليدز كل منهما ضم 11 لاعبا، وتلاهما أرسنال بتسعة لاعبين.

أما أقل من ضم لاعبين فهو ليستر سيتي بواقع صفقتين فقط.

أما أكثر من رحل عنه لاعبين فهو أستون فيلا بـ16 لاعبا ثم إيفرتون بـ15.