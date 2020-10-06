رموز الزمالك يعقدون جلسة لتأييد مرتضى منصور ضد قرارات الأولمبية

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 - 19:20

كتب : إبراهيم رمضان

مرتضى منصور - الزمالك - مازيمبي

قرر نجوم كرة القدم في الزمالك عقد جلسة تأييد لرئيس النادي مرتضى منصور غدا الأربعاء وذلك في تمام الواحدة والنصف ظهرا.

وأفاد الموقع الرسمي للزمالك بأن تلك الجلسة تأتي لدعم مرتضى ضد قرارات اللجنة الأولمبية المصرية بإيقافه لأربع سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه.

وأكد فاروق جعفر وطارق يحيى حسب البيان أن نجوم الزمالك القدامى مُلقى عليهم دور كبير في مساندة مرتضى باعتباره رمز للنادي وصاحب إنجازات يشهد بها الجميع.

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وكان هشام العريان السكرتير العام للجنة الأولمبية المصرية قال في وقت سابق إن مرتضى يحق له الاستئناف على عقوبته خلال أسبوع.

وأشار إلى أنه يمكن أن يلجأ لمركز التسوية والتحكيم الرياضي أو المحكمة الرياضية في سويسرا حال أراد الطعن على القرارات. (طالع التفاصيل)

الزمالك مرتضى منصور اللجنة الأولمبية
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