جيرو: العودة لـ لدوري الفرنسي؟ ليس من أولوياتي.. وسأفكر في الانتقال لأمريكا

لا يشعر الفرنسي أوليفييه جيرو مهاجم تشيلسي الإنجليزي بالحنين للوطن من أجل العودة للدوري الفرنسي.

أوليفييه جيرو النادي : تشيلسي تشيلسي

وصرّح مهاجم البلوز قائلا لشبكة "RMC" الفرنسية قائلا: "بصراحة، العودة إلى فرنسا ليست من أولوياتي، ليس خياري المهني الأول. أنا لا أستبعد أي شيء".

وتابع "ولكن إذا كان علي تغيير المسار، فأنا أكثر ركز اليوم على مغامرة جديدة في بطولة أخرى".

وأوضح "آمل أن ألعب على أعلى مستوى لمدة عامين أو ثلاثة أخرى إذا سمح لي جسدي بذلك".

وعن إمكانية الانتقال للدوري الأمريكي: "لم أُخف أبدا اهتمامي بتحدٍ محتمل في الولايات المتحدة. لقد كان من أخبار قبل بضعة أشهر، لكن الوقت كان مبكرا جدا. سأفكر في الأمر".

وأتم "كنت أيضا على وشك التوقيع في لإنتر ميلان في يناير الماضي، أعرف أن الإيطاليين يحبون اللاعبون متمرسون، لن أحرم نفسي من أي شيء. سيكون الأمر قبل كل شيء مسألة فرص في الوقت الحالي".

جيرو خاض الموسم الجاري 111 دقيقة فقط بقميص البلوز في 3 مباريات في جميع المسابقات وسجل هدفا وحيدا.

الفرنسي البالغ 34 عاما منذ انتقاله لـ تشيلسي في يناير 2018 سجل 29 هدفا وصنع 14 في 91 مباراة وتوج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي.