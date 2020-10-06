رسميا – تشيلسي يعير مدافعه الجديد إلى بورتو

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 - 18:33

كتب : FilGoal

مالانج سار

أعلن تشيلسي رسميا اليوم الثلاثاء إعارة مدافعه الجديد مالانج سار إلى بورتو البرتغالي لمدة موسم مع عدم وجود بند أحقية الشراء.

وانضم مالانج سار لتشيلسي في الانتقالات الصيفية المنصرمة قادما من نيسي الفرنسي بعقد يمتد لخمس سنوات.

ويستطيع صاحب الـ21 عاما اللعب كقلب دفاع أو ظهير أيسر وسبق ومثل منتخب فرنسا تحت 16 و21 عاما وتولى شارة القيادة في منتخب تحت 18 عاما.

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وقال بيان تشيلسي: "سيقضي سار الموسم المقبل مع بورتو لاكتساب المزيد من الخبرات قبل أن يعود إلى النادي مجددا".

وشارك سار خلال مسيرته في 119 مباراة ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف.

مالانج سار تشيلسي بورتو مورينيو . تشيلسي
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