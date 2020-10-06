أوزيل يتعهد بالتكفل براتب تميمة أرسنال حتى لا ترحل

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 - 17:53

كتب : FilGoal

مسعود أوزيل مع تميمة أرسنال

قال مسعود أوزيل لاعب خط وسط أرسنال إنه يتعهد بتحمل راتب تميمة ناديه الديناصور الشهير بعد قرار النادي بإقالته لخفض التكاليف.

وكتب أوزيل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء: "كنت حزينا لرؤية جيري أو التميمة الخاصة بأرسنال وأصبح جزءا لا يتجزأ من نادينا زائدا عن الحاجة بعد 27 عاما بتلك الطريقة".

وأضاف "أعرض تحمل تكاليف راتب جيري بدلا من أرسنال طالما كنت لاعبا للنادي".

وأتم أوزيل "لذا جيري يستطيع إكمال عمله الذي يحبه كثيرا".

وكان أرسنال قرر إقالة جيري الذي يرتدي زي التميمة بعد ما يقرب من ثلاثة عقود من العمل لتخفيض الرواتب.

أرسنال أوزيل
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