منتخب سويسرا لـ في الجول: شاكيري بخير تماما.. وهل يوجد موعد محدد لعودته؟

قال ستيفان باومجارتنر المتحدث الرسمي باسم منتخب سويسرا إن شيردان شاكيري لاعب المنتخب وليفربول يشعر أنه بخير تماما ولا يوجد لديه أي أعراض فقط الفيروس، مشيرا إلى أن أمر عودته منوط بالسلطات الصحية في سويسرا هي من تسلمته الآن، وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com

وصرح باومجارتنر لـFilGoal.com قائلا: "الشركة التي تقوم بإجراء الفحوص لنا أجرت الفحص للجميع، وأتت النتائج صباح اليوم وشاكيري كانت عينته إيجابية".

وواصل "لم تظهر عليه أي أعراض لكي أكون صادقا، لا يوجد به أي شيء، فقط نعلم أن لديه الفيروس، ولكين نحميه ونحمي الجميع اضطررنا لعزله".

وأكمل "لا يشعر بأي شيء على الإطلاق، إنه بخير".

ماذا عن مدة غيابه ومتى يعود؟ قال باومجارتنر: "الأمر ليس لنا أن نقرر ما الخطوة التالية، نسلم التقارير إلى الشركة التي أجرت الفحوصات وهم يقررون والسلطات الصحية في سويسرا تسلمت الأمر الآن، لأنه لا أحد هنا يقرر سواهم، وخلال الأيام المقبلة سيتابعون معه".

وتابع "كل ما نعرفه حتى الآن أنه بخير تماما".

وأتم "من المفترض أن يكون قد غادر فندق الإقامة حاليا وعاد للعزل الفردي، الأمر الآن منوط بالسلطات الصحية وأرسلنا كافة النتائج لليفربول لمتابعة الأمر".

الاتحاد السويسري لكرة القدم أعلن في بيان مقتبض صباح الثلاثاء، إصابة شاكيري بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ليكون ثالث إصابات ليفربول بالفيروس بعد تياجو ألكانتارا وساديو ماني.