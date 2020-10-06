الاتحاد الأوكراني يعلن إصابة حارس ريال مدريد بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد الأوكراني لكرة القدم إصابة أندري لونين حارس مرمى ريال مدريد بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

أندري لونين النادي : ريال مدريد أوكرانيا

ونشر الاتحاد بيانا قال فيه: "وفقا لتوجيهات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بخضوع اللاعبين لفحوصات إلزامية، وجدنا 3 حالات في المنتخب".

وواصل البيان: "الحارسان لونين ويوريي بانكيف وكذلك لوبومير توشيتش مدير المنتخب".

وتابع "باقي اللاعبين والطاقم فحوصاتهم سلبية".

وسيتم عزل الثلاثي المصاب في غرفهم في فندق إقامة المنتخب حاليا، فيما سيستعد البقية للمواجهات المقبلة.

منتخب أوكرانيا يستعد لمواجهة فرنسا وديا يوم الأربعاء، ثم مواجهة ألمانيا وإسبانيا في دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية.