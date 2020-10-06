لينيكر: مشكلة خطيرة في اللعبة بسبب وكلاء اللاعبين

أبدى جاري لينيكر نجم الكرة الإنجليزية السابق والإعلامي حاليا امتعاضه الشديد من حصول وكلاء اللاعبين على أموال من اللاعب الذي يمثلونه والنادي الذي يبيع والنادي الذي يشتري، أي من 3 جهات مختلفة.

وكتب لينيكر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وكلاء اللاعبين يجب أن يحصلوا فقط على نسبتهم من اللاعبين، وليس من الأندية أو حتى من الناديين عادة".

وواصل "تمثيل جانبين في صفقة وعادة 3 جوانب أمر خاطئ وبكل تأكيد يوجد به تعارض في المصالح".

وأكمل "إنها مشكلة حقيقية في اللعبة، أعلم أن صفقة واحدة تم إهدارها بسبب مطالب بـ30 مليون جنيه إسترليني من عميل لنفسه".

وأتم "ولا بد من معالجة هذا الأمر، فلا ينبغي لأي وكيل أن يكون قادرا على الحصول على المال من أي طرف سوى لاعبه".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن وكيل إدينسون كافاني سيحصل على مبلغ 10 ملايين يورو من أجل تسهيل انضمام موكله إلى مانشستر يونايتد.

وأشارت تقارير صحفية عديدة إلى أن معظم الصفقات التي حُسمت خلال الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي الممتاز شهدت حصول الوكلاء على عمولات إضافية من 3 أطراف.

وانضم كافاني إلى مانشستر يونايتد مجانا بعقد يمتد لعام وحيد مع خيار التمديد لعام آخر.