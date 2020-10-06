الاتحاد السويسري يعلن إصابة شاكيري بفيروس كورونا.. الثالث بين صفوف ليفربول

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 - 11:29

كتب : FilGoal

شاكيري - ليفربول - مانشستر يونايتد

أعلن الاتحاد السويسري لكرة القدم إصابة شيردان شاكيري لاعب وسط ليفربول بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليكون ثالث حالة في النادي الإنجليزي.

الاتحاد السويسري نشر بيانا قال فيه: "وفقا لبرتوكول العودة للمباريات الدولية الموضوع من يويفا، اكتشفت حالة إصابة كورونا بين صفوف المنتخب، لشاكيري، والآن السلطات المسؤولة عن الصحة ستتولى الأمر".

ويتواجد شاكيري حاليا مع منتخب سويسرا استعدادا لمواجهة كرواتيا مساء الأربعاء ثم إسبانيا يوم السبت ثم ألمانيا يوم الثلاثاء المقبل.

أخبار متعلقة
كلوب: لسنا في أرض الأحلام.. أعجبني ما فعله صلاح ولن أتحدث عن شاكيري كلوب: أخطأت باستبدال شاكيري تقرير: شاكيري لن يرحل عن ليفربول بسبب الأزمة المالية

ويعد شاكيري هو الإصابة الثالثة بفيروس كورونا بين صفوف الحمر، بعد تياجو ألكانتارا وساديو ماني.

صاحب الـ28 عاما انضم إلى ليفربول قادما من ستوك سيتي في صيف 2018 بمبلغ 14.7 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

ولعب شاكيري مباراة واحدة هذا الموسم بقميص ليفربول في كأس الرابطة وسجل هدفا.

شاكيري لعب بقميص سويسرا في 82 مباراة سجل خلالها 22 هدفا.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
أخر الأخبار
الكشف عن سبب استمرار ناينجولان مع إنتر ميلان 4 دقيقة | أوروبا
فيفا يوضح لـ في الجول موقف ومواعيد القيد في مصر والسعودية والدوريات الخمس الكبرى في أوروبا 36 دقيقة | الدوري المصري
نفيا لارتباطه بـ الأهلي.. كايزر تشيفز يعلن عدم تلقي عروض لمهاجمه 41 دقيقة | الدوري المصري
سموحة يشكو مشاركة إمام عاشور.. ومصدر في اتحاد الكرة يبرر موقف الزمالك 46 دقيقة | مصر
الإسماعيلي يعيد تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين 59 دقيقة | الدوري المصري
رئيس الاتحاد الإيطالي عن أزمة يوفنتوس ونابولي: من أخطأ عليه تحمل النتيجة ساعة | أوروبا
نابولي يقدم توضيحا من 8 صفحات لسبب غيابه عن مواجهة يوفنتوس ساعة | أوروبا
مودريتش: مورينيو صريح وأنا ممتن له.. ولا أعرف لماذا ينتقدون زيدان! ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: لسنا في أرض الأحلام.. أعجبني ما فعله صلاح ولن أتحدث عن شاكيري 2 مجموعات دوري الأبطال - نارية لـ يونايتد وسان جيرمان.. ميسي يواجه رونالدو وصدام للبطل 3 أحمد حمدي لـ في الجول: الجونة طلبوا مني جمع متعلقاتي ومغادرة المعسكر 4 الأولمبية توقف مرتضى منصور 4 سنوات.. وتلزم نائبه بإجراء انتخابات رئاسة الزمالك
قد ينال إعجابك