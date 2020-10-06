الاتحاد السويسري يعلن إصابة شاكيري بفيروس كورونا.. الثالث بين صفوف ليفربول

أعلن الاتحاد السويسري لكرة القدم إصابة شيردان شاكيري لاعب وسط ليفربول بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليكون ثالث حالة في النادي الإنجليزي.

الاتحاد السويسري نشر بيانا قال فيه: "وفقا لبرتوكول العودة للمباريات الدولية الموضوع من يويفا، اكتشفت حالة إصابة كورونا بين صفوف المنتخب، لشاكيري، والآن السلطات المسؤولة عن الصحة ستتولى الأمر".

ويتواجد شاكيري حاليا مع منتخب سويسرا استعدادا لمواجهة كرواتيا مساء الأربعاء ثم إسبانيا يوم السبت ثم ألمانيا يوم الثلاثاء المقبل.

ويعد شاكيري هو الإصابة الثالثة بفيروس كورونا بين صفوف الحمر، بعد تياجو ألكانتارا وساديو ماني.

صاحب الـ28 عاما انضم إلى ليفربول قادما من ستوك سيتي في صيف 2018 بمبلغ 14.7 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

ولعب شاكيري مباراة واحدة هذا الموسم بقميص ليفربول في كأس الرابطة وسجل هدفا.

شاكيري لعب بقميص سويسرا في 82 مباراة سجل خلالها 22 هدفا.