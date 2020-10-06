رسميا - والكوت يعود إلى ساوثامبتون.. "عاد إلى المنزل"

أعلن نادي ساوثامبتون رسميا ضم ثيو والكوت جناح نادي إيفرتون على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ثيو والكوت النادي : ساوثامبتون ساوثامبتون

ساوثامبتون قال في بيانه: "والكوت عاد إلى المنزل".

وصرح والكوت عقب انضمامه قائلا: "سأبكي على الأغلب حينما ألعب لأول مرة، يعني لي ذلك الكثير، بكل صدق أنا مسرور للغاية".

وواصل "لا يمكنني أن أشكر من ساهموا في إتمام هذه الصفقة كفاية، خسرت الكلمات حينما أتى ساوثامبتون لضمي، وبالنسبة لي كان القرار سهلا".

وأتم "العمل مع رالف هازينهوتل وهؤلاء اللاعبين الشباب وأشعر أنني اتخذت القرار الصحيح".

فيما صرح رالف هازينهوتل مدرب الفريق قائلا: "يوجد الكثير من التاريخ بين هذا النادي وثيو، لذا أعلم كم أن هذا خاصا بالنسبة له ولمشجعينا، لكن أهم شيء بالنسبة لي أننا وقعنا مع لاعب سيساعد فريقنا لمنحنا خيارا جديدا قويا في الهجوم".

والكوت صاحب الـ31 عاما أحد أبناء أكاديمية ساوثامبتون، وانضم للفريق الأول في صيف 2005 قبل أن ينضم في يناير 2006 إلى أرسنال بمبلغ 10.5 مليون يورو.

ورحل والكوت عن أرسنال في يناير 2018 بمبلغ 22.5 مليون يورو إلى إيفرتون.

وشارك والكوت خلال الموسم الجاري في مباراتين، في الدوري الإنجليزي الممتاز كبديل لـ12 دقيقة، ومواجهة كاملة في كأس الرابطة.

ولعب والكوت بقميص إيفرتون في 85 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 11 هدفا وصنع 9 آخرين.

الدولي الإنجليزي مثل منتخب إنجلترا في 47 مباراة دولية منذ 2006 سجل خلالها 8 أهداف.