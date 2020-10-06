أحمد سامي: أعتذر عن احتفال صلاح محسن بشعار الأهلي

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 - 00:00

كتب : FilGoal

صلاح محسن - سموحة - الزمالك

حرص أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة على توجيه الاعتذار لـ الزمالك بسبب طريقة احتفال صلاح محسن.

الزمالك انتصر على سموحة بثنائية مقابل هدف ليعبر إلى ربع نهائي كأس مصر.

صلاح محسن سجل أولا لـ سموحة قبل أن يحتفل بعمل شعار "النسر" وسط مناوشات مع بعض من اللاعبين على دكة الزمالك.

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وقال أحمد سامي: "أعتذر عن احتفال صلاح محسن بشعار الأهلي".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "اللاعب احتفل دون قصد وأتمنى قبول نادي الزمالك لاعتذاري".

وتابع "كافحنا منذ بداية المباراة وحتى نهايتها وكنا نقدر على الخروج بالانتصار لولا الخطا في الهدف الثاني".

وأشار "لعبت أمام الإسماعيلي في مباراة صعبة للغاية ولعبت اليوم أمام الزمالك ولذلك أشكر اللاعبين على الجهد المضاعف في تلك الفترة القصيرة".

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1 وسجل لسموحة صلاح محسن ثم تعادل للزمالك إمام عاشور.

قبل أن تذهب المباراة للوقت الإضافي ويسجل زيزو هدف فوز وتأهل الزمالك في الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني.

ويلعب الزمالك في دور الـ8 ضد نادي مصر.

صلاح محسن الزمالك سموحة
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