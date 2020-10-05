محمود علاء: لا أفكر في تسجيل الأهداف.. والزمالك يحارب على الكثير من الجبهات

شدد محمود علاء مدافع الزمالك على أنه لا يفكر في تسجيل الأهداف بقدر تفكيره في تحقيق الانتصارات مع فريقه.

محمود علاء النادي : الزمالك الزمالك

وفاز الزمالك على سموحة بهدفين لهدف في دور الـ16 لكأس مصر. (طالع التفاصيل)

وقال محمود علاء عقب المباراة: "صعوبة مواجهة سموحة أننا نخوض مباراة كل 3 أيام ونعاني من إرهاق شديد ولكن حققنا الهدف وهو الفوز".

وأضاف "لا أفكر في إحراز الأهداف ولكن الهدف هو أن نحقق الفوز في كل مباراة".

وأكمل "أي لاعب يجب أن يكون لديه طموح للانضمام لمنتخب مصر والمشاركة بشكل أساسي".

وتابع "الكثيرون يحاربون الزمالك بكل قوة والنادي عليه ضغوط كبيرة من كل الاتجاهات ولكن مجلس الإدارة بقيادة مرتضى منصور قادر على إكمال مسيرته الناجحة رغم الحرب الشرسة ضده".

وأتم تصريحاته "لكن الفريق يبعد نفسه تماما عن كل ما يحدث ويفكر فقط في الملعب من أجل تحقيق البطولات لإسعاد الجماهير".