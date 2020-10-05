في الوقت الإضافي.. قذيفة زيزو تقود الزمالك للتأهل بكأس مصر بعد مباراة ماراثونية ضد سموحة

قاد أحمد سيد زيزو فريقه الزمالك للفوز على سموحة في دور الـ16 لكأس مصر بهدفين لهدف، في المباراة التي امتدت للوقت الإضافي وأقيمت في استاد الإسماعيلية.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1 وسجل لسموحة صلاح محسن ثم تعادل للزمالك إمام عاشور.

قبل أن تذهب المباراة للوقت الإضافي ويسجل زيزو هدف فوز وتأهل الزمالك في الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني.

ويلعب الزمالك في دور الـ8 ضد نادي مصر.

وصف المباراة

هدد سموحة مرمى الزمالك أولا بعدما توغل حسام حسن داخل منطقة الجزاء خلف عبد الله جمعة، وقبل أن يسدد أبعد الونش الكرة بعيدا.

ورد الزمالك بضربة رأسية خطيرة من أحمد زيزو مرت جوار مرمى الهاني سليمان.

وسجل محمود علاء هدفا للزمالك بعد متابعة للكرة في الدقيقة 42، قبل أن يشير الحكم إلى تسلل ويلغي الهدف.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد أوباما أن يسجل هدف التقدم للزمالك، لكن العارضة ردت الكرة بعد ضربة رأسية رائعة.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني نجح صلاح محسن في تسجيل هدف سموحة الأول في الدقيقة 54 بتسديدة رائعة على يسار محمد أبو جبل.

وسريعا دفع باتشيكو بالثنائي مصطفى محمد وإمام عاشور بدلا من مصطفى فتحي ومحمد حسن لتنشيط الجانب الهجومي.

وخرج صلاح محسن مصابا في الدقيقة 66 وشارك بدلا منه شريف رضا.

وشهدت الدقيقة 70 قمة إثارة المباراة بعدما طالب لاعبو الزمالك باحتساب ركلة جزاء بسبب لمسة يد على أحمد جمال مدافع سموحة.

وبعد توقف اللعب عاد الحكم لمراجعة الفيديو واحتسب ركلة جزاء للزمالك.

وتقدم محمود علاء المتخصص لتنفيذ الركلة لكنه سددها بعيدا عن المرمى وأهدر فرصة التعادل للزمالك.

ومع الضغط المستمر للزمالك نجح إمام عاشور في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 81 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء اصطدمت في دفاع سموحة وذهبت للشباك.

لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وتذهب إلى الوقت الإضافي.

وفي الوقت الإضافي كاد مصطفى محمد أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 96 بعدما سدد كرة بضربة رأسية اصطدمت في العارضة بعد ركلة ركنية.

وأجرى أحمد سامي المدير الفني لسموحة 3 تغييرات دفعة واحدة بنزول كل من محمد كوفي ومحمد طلعت والسيد فريد بدلا من أحمد حمص ومحمد عبد المنعم وشريف رضا.

وفي انطلاق الشوط الثاني الإضافي دخل إسلام جابر للزمالك بدلا من كاسونجو.

كذلك خرج حسام حسن مهاجم سموحة وشارك بدلا منه أحمد حسن مكي.

ونجح أحمد سيد زيزو في فض الاشتباك وسجل هدف تأهل الزمالك في الدقيقة 114 بعد انطلاقة وتسديدة صاروخية بقدمه اليسرى شاهدها الهاني سليمان وهي تذهب إلى الشباك.

ومرت الدقائق المتبقية في المباراة دون تغيير في النتيجة ليتأهل الزمالك حامل لقب كأس مصر إلى ربع نهائي البطولة.