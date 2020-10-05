رسميا – يونايتد يضم جناح أتالانتا الشاب

الإثنين، 05 أكتوبر 2020 - 22:47

كتب : FilGoal

أماد دياللو تراوري - أتالانتا

أعلن مانشستر يونايتد توصله لاتفاق مع أتالانتا لضم الجناح الشاب أماد دياللو تراوري صاحب الـ18 عانا.

ويلعب اللاعب الإيفواري كجناح أيمن وهو من ناشئي الفريق الإيطالي.

وأشار بيان النادي الإنجليزي إلى أن اللاعب سينضم في شهر يناير المقبل وفقا لخضوع اللاعب للفحص الطبي واستخراج تصريح العمل.

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وخلال الموسم الماضي خاض تراوري 27 مباراة مع فريق شباب أتالانتا وسجل خلالهم ثمانية أهداف وصنع 11.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس الإنجليزية" أن الصفقة ستكلف يونايتد 21 مليون يورو بالإضافة لـ20 مليون أخرى كحوافز.

مانشستر يونايتد أتالانتا أمادو دياللو
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