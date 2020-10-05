لاعبا نادي مصر ينضمان لمنتخبي بلديهما

الإثنين، 05 أكتوبر 2020 - 20:40

كتب : أحمد شاكر

الأهلي أمام نادي مصر

كشف أحمد العربي عضو مجلس إدارة نادي مصر عن سفر ثنائي الفريق يليس ألفيس وكليف نياكيا مانديرا للانضمام لمنتخب بلده.

وقال عضو مجلس إدارة نادي مصر لـFilGoal.com: "يليس ألفيس سينضم لمنتخب كاب فيردي وسافر للانخراط في معسكر المنتخب المقام في إسبانيا".

وتابع "هذه هي أول مرة ينضم فيها ألفيس لصفوف منتخب بلاده".

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وأضاف "أما كليف مانديرا سوف يسافر في وقت لاحق للالتحاق بمعسكر منتخب كينيا".

ويستعد منتخب كاب فيردي للقاء أندورا وديا الأربعاء المقبل.

أما منتخب كينيا فسيلاقي نظيره زامبيا غدا الثلاثاء.

وكان تأكد هبوط نادي مصر رسميا من الدوري المتاز بعدما حصد 21 نقطة من 30 مباراة ويبتعد عن مراكز البقاء بـ13 نقطة وهو أكثر من عدد المباريات الأربعة المتبقية له.

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