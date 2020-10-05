رسميا – "لإضافة الخبرة والقيادة للفريق".. يونايتد يضم كافاني

بعد أسابيع من التكهن الآن عُرف مصير إدينسون كافاني، المهاجم الأوروجوايائي انضم إلى مانشستر يونايتد رسميا.

إدينسون كافاني النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وانتقل كافاني إلى يونايتد قادما في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان الموسم الماضي.

ووقع المهاجم صاحب الـ33 عاما على عقد يربطه بالنادي الإنجليزي لعام مع إمكانية مد العقد لموسم آخر.

وأصبح كافاني بذلك ثالث صفقات يونايتد الصيفية بعد دوني فان دي بيك من أياكس وأليكس تيلليس من بورتو.

وقال كافاني لموقع ناديه الجديد: "مانشستر يونايتد أحد أعظم الأندية في العالم إنه لفخر كبير أن أكون هنا، لقد عملت بقوة خلال فترة الراحة وحريص على المنافسة وتمثيل ذلك النادي الكبير".

وتابع "لقد لعبت أمام العديد من الجماهير الشغوفة خلال مسيرتي وأعرف أن الأمر سيكون بالمثل في مانشستر يونايتد، لا أطيق الانتظار للعب في أولد ترافورد أمامهم حينما يصبح من من الآمن عودة الجماهير".

وأتم كافاني "أتطلع للاستمرار في كتابة قصتي الصغيرة في كتاب كرة القدم وأعلم أن هذا هو السبب في أن تركيزي يجب أن يظل كما هو دائما، العمل المستمر، لقد حظيت بمحادثة مع المدرب وهذا زاد من رغبتي في ارتداء هذا القميص الجميل".

فيما قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد: "إدينسون لاعب محترف ذو خبرة كبيرة ويقدم كل ما لديه للفريق، سجله التهديفي للنادي والمنتخب رائعين، ونحن سعداء بضم لاعبا من نوعيته".

وواصل "سيضيف كافاني الطافة والقوة والقيادة وعقلية عظيمة للفريق والأهم تسجيل الأهداف، لقد حظي بمسيرة رائعة وفاز بالألقاب تقريبا أينما حل، ومازال أمامه الكثير للعب في أعلى المستويات".

وأكمل "هذه فرصة للاعبين الصغار للتعلم من أحد أكبر هدافي أوروبا خلال الـ10 سنوات الأخيرة وهذا سيفيدهم كثيرا".

وأتم سولشاير تصريحاته "إدينسون يعلم جيدا ما يتطلبه النجاح ونحن نتطلع لرؤيته يحدث الفارق في مانشستر يونايتد".

وذكرت التقارير الصحفية أن كافاني سيحصل على راتب أسبوعي يصل لـ200 ألف جنيه إسترليني.

وأشار تقرير نشره موقع "فوربس" الأمريكي إلى أن إدارة يونايتد رأت أن ضم كافاني للفريق سيكون لإضافة المزيد من الخبرة والقيادة للاعبين خاصة في خط الهجوم المكون من ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال وماسون جرينوود.

وأوضح التقرير أن يونايتد يرى كافاني يستطيع التألق في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وخلال سبع سنوات قضاها كافاني مع سان جيرمان خاض 301 مباراة سجل خلالهم 200 هدفا وصنع 43 آخرين.

ويقع يونايتد في المجموعة الثامنة رفقة كل من سان جيرمان ولايبزيج وإسطنبول باشاك شهير.