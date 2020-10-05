خبر في الجول – اتحاد الكرة يفتح باب القيد المحلي للموسم الجديد في الساعات المقبلة

الإثنين، 05 أكتوبر 2020 - 12:47

كتب : أحمد الخولي

عمرو الجنايني - اتحاد الكرة

صار من المنتظر أن يعلن اتحاد الكرة عن فتح باب القيد المحلي للموسم الجديد في الساعات المقبلة.

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة سيعلن خلال الساعات المقبلة عن فتح باب القيد لتستطيع الأندية المصرية شراء وبيع اللاعبين في وقت متزامن مع معظم الدول المحيطة، في ظل انتهاء سوق الانتقالات الأوروبي اليوم الإثنين.

وقال مصدر داخل الاتحاد لـ FilGoal.com: "حصلنا على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على فتح القيد استثنائيا للموسم الجديد، مع استكمال الموسم الجاري".

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وأتم "الصفقات الجديدة لن تشارك فيما تبقى من مباريات الموسم الحالي في الدوري".

ومن المنتظر أن تنتهي مسابقة الدوري المحلي بنهاية الشهر الجاري.

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