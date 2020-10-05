كادينا كوبي: أرسنال أبلغ رابطة الليجا بنيته دفع الشرط الجزائي في عقد بارتي

اقترب الغاني توماس بارتي الرحيل عن أتليتكو مدريد والانتقال إلى أرسنال الإنجليزي.

وذكر أنطونيو رويز صحفي إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية أن رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" تلقت إخطارا من إدارة أرسنال بنيتها دفع الشرط الجزائي في عقد لاعب الوسط الغاني.

ويقدر الشرط الجزائي في عقد توماس بـ45 مليون جنيه إسترليني، وهو السبيل الوحيد لانتقال اللاعب إلى أرسنال بعد أن رفض أتليتكو التفاوض على تخفيض المبلغ.

بارتي (27 عاما) لاعب وسط غاني لعب معارا من أتليتكو مدريد في السابق إلى مايوركا وألميريا.

اللاعب الذي يمتاز بالتسديد القوية بعيدة المدى، خاض 188 مباراة بقميص أتليتكو، سجّل خلالها 16 هدفا، وصنع 12.

وكان أرسنال في محاولات مستمرة لضم الفرنسي حسام عوار ليون، لكن الصفقة لم تتم في النهاية، لتتجه إدارة المدفعجية إلى انتداب توماس.

ويتزامن ذلك مع خضوع الفرنسي ماتيو جيندوزي لاعب أرسنال للكشف الطبي في هيرتا برلين الألماني تمهيدا للانتقال إلى صفوفه.

ويمتلك توماس 26 مباراة دولية مع منتخب غانا، وشارك في كأس الأمم الإفريقية 2017 و2019.

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