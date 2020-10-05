رسميا – لوكا زيدان ينضم إلى رايو فايكانو

أعلن نادي رايو فايكانو عن تعاقده مع الفرنسي لوكا زيدان في صفقة انتقال حر.

وذكر رايو أن حارس مرمى ريال مدريد السابق ينضم لصفوفه بعقدٍ يمتد لعامين مقبلين.

لوكا (22 عاما) لعب معارا من ريال مدريد إلى راسينج سانتاندير في القسم الثاني الإسباني بالموسم الماضي.

وشارك لوكا مع راسينج في 33 مباراة، واستقبلت شباكه 42 هدفا، وخرج بسبعة شباك نظيفة.

وانتهى عقد لوكا مع ريال مدريد 30 يونيو الماضي، ليظل دون نادٍ لعدة أشهر، قبل أن ينتقل إلى رايو الذي ينافس أيضا في دوري القسم الثاني.

ويعد لوكا ثاني أبناء زين الدين زيدان أسطورة كرة القدم الفرنسي والمدير الفني الحالي لـ ريال مدريد.

وشارك لوكا في مباراتين رسميتين مع الفريق الأول لـ ريال مدريد، بعد أن تدرج في الفئات العمرية المختلفة ضمن ناشئيه.

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