إصابة جوردي ألبا وشكوك كبيرة حول لحاقه بالكلاسيكو

الإثنين، 05 أكتوبر 2020 - 13:28

كتب : FilGoal

جوردي ألبا - برشلونة

أعلن نادي برشلونة عن إصابة لاعبه جوردي ألبا على مستوى العضلة الخلفية للساق اليمنى.

ألبا أصيب خلال مواجهة إشبيلية مساء الأحد على كامب نو، واضطر إلى مغادرة الملعب في الدقيقة 75، ليعوضه الوافد الأمريكي الجديد سيرجينيو ديست.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن مشاركة ألبا في الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم 25 من الشهر الجاري، باتت محل شك كبير.

الإصابة من المفترض أن تُبعد ألبا عن الملاعب لمدة 3 أسابيع، مما قد يبعده على الأرجح عن الكلاسيكو.

وسيحاول ألبا استغلال فترة التوقف الدولي التي تدوم لمدة أسبوعين، من أجل تسريع عملية تعافيه.

ويلعب برشلونة في الجولة المقبلة من الدوري الإسباني أمام خيتافي، قبل أن يلتقي فيرينكفاروس المجري في دوري أبطال أوروبا، مواجهتان سيكون لحاق ألبا بهما صعبا للغاية.

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جوردي ألبا برشلونة الكلاسيكو
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