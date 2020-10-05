سيسيه: ليس لدي وكلاء.. ومصيري بيد الزمالك

نفى رزاق سيسيه لاعب الزمالك المعار إلى الاتحاد السكندري امتلاكه لوكيل في مصر.

رزاق سيسيه النادي : الاتحاد السكندري الزمالك

وشدد سيسيه على أن مصيره بيد الزمالك بعد انتهاء إعارته مع الاتحاد السكندري.

وقال سيسيه في تصريحات لموقع الزمالك الرسمي: "أنا مرتبط بعقد رسمي مع النادي وملتزم به".

وتابع "إعارتي للاتحاد السكندري تنتهي بنهاية الموسم الجاري بعد ذلك يتحدد مصير عن طريق الزمالك".

وأتم تصريحاته "لا أملك وكلاء لاعبين في مصر للتحدث باسمي، والزمالك هو صاحب الحق في تحديد مصيري".

وكشف موقع الزمالك الرسمي أنه ظهور سيسيه بشكل جيد مع الاتحاد السكندري مؤخرا دفع البعض لترويج الشائعات عنه.

وكان عبد الحميد عادل وكيل اللاعبين قد تحدث أمس الأحد على أن موكله رزاق سيسيه لديه رغبة في الاستمرار مع الاتحاد وتلقى اللاعب عروضا من الهلال السوداني ونادي إماراتي آخر. (من هنا)