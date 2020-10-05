وكيلهما يكشف: رغبة سيسيه الاستمرار مع الاتحاد.. وتراوري لديه عرض خارجي ولكن

كشف عبد الحميد عادل وكيل رزاق سيسيه لاعب الزمالك المعار إلى الاتحاد، وإريك تراوري لاعب بيراميدز عن موقف الثنائي.

وقال عادل: "رزاق لديه رغبة بنسبة 100% في الاستمرار مع الاتحاد السكندري حتى من قبل جائحة فيروس كورونا".

وأضاف وكيل اللاعب عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "رزاق سيسيه لديه أكثر من عرض أبرزهم الهلال السوداني وفريق إماراتي".

وتابع "الزمالك لديه مدرب جديد وأكثر من 5 أجانب بالمعارين، لذلك لا نعلم موقفهم النهائي".

وبالحديث عن موقف تراوري كشف "لم يحدث أي تواصل معي من الزمالك بشأن اللاعب، وكل تركيزه على مباريات الكونفدرالية للتتويج بها".

وأوضح "تراوري لديه عرض من وقت قريب جدا من خارج مصر، ولكن تم تأجيل الأمر إلى ما بعد بطولة الكونفدرالية بالاتفاق مع بيراميدز".

وعن الأندية المصرية كشف "في وقت سابق كانت هناك رغبة من الأهلي لضم تراوري ولكن الآن لديهم مدير فني جديد ولا نعلم موقفه من الصفقات".

وأتم تصريحاته "تراوري لديه رغبة داخل مصر إذا رحل عن بيراميدز أن يكون للأهلي، كل ذلك مؤجل لما بعد الكونفدرالية بالاتفاق مع ناديه".