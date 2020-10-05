رسميا – المستعمرة المغربية.. إشبيلية يضم أسامة إدريسي

الإثنين، 05 أكتوبر 2020 - 13:10

كتب : FilGoal

أسامة إدريسي - إشبيلية

أعلن نادي إشبيلية عن التعاقد مع المغربي أسامة إدريسي قادما من ألكمار الهولندي.

وذكر إشبيلية أن العقد الذي وقّع عليه إدريسي يمتد حتى صيف 2025.

وكانت صحيفة "الديسماركي" المُقربة من إشبيلية قد بلغت أن قيمة الصفقة تقدر بحوالي 15 مليون يورو.

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ليصير إدريسي رابع لاعب مغربي في قائمة إشبيلية، بعد ياسين بونو، ويوسف النصيري، ومنير الحدادي.

إدريسي (24 عاما) انتقل إلى ألكمار عام 2018 قادما من جرونينجن مقابل 2 مليون يورو.

وخاض الجناح المغربي 98 مباراة بقميص ألكمار، سجّل خلالها 37 هدفا، وصنع 25 هدفا.

إدريسي المولود في هولندا، اختار تمثيل منتخب بلاده الأصلي المغرب، وانضم لصفوفه أول مرة العام الماضي.

وخاض إدريسي 7 مباريات دولية مع المغرب، وكان متواجدا في القائمة التي خاضت منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 على أرض مصر.\

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