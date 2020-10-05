رسميا – المستعمرة المغربية.. إشبيلية يضم أسامة إدريسي
الإثنين، 05 أكتوبر 2020 - 13:10
كتب : FilGoal
أعلن نادي إشبيلية عن التعاقد مع المغربي أسامة إدريسي قادما من ألكمار الهولندي.
أسامة إدريسي
النادي : آي زي ألكمار
وذكر إشبيلية أن العقد الذي وقّع عليه إدريسي يمتد حتى صيف 2025.
وكانت صحيفة "الديسماركي" المُقربة من إشبيلية قد بلغت أن قيمة الصفقة تقدر بحوالي 15 مليون يورو.
🚨 Oussama Idrissi: velocidad, desborde y gol para el #SevillaFC. 🙌👌⚽️#vamosmiSevilla #WeareSevilla— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 5, 2020
ليصير إدريسي رابع لاعب مغربي في قائمة إشبيلية، بعد ياسين بونو، ويوسف النصيري، ومنير الحدادي.
إدريسي (24 عاما) انتقل إلى ألكمار عام 2018 قادما من جرونينجن مقابل 2 مليون يورو.
وخاض الجناح المغربي 98 مباراة بقميص ألكمار، سجّل خلالها 37 هدفا، وصنع 25 هدفا.
إدريسي المولود في هولندا، اختار تمثيل منتخب بلاده الأصلي المغرب، وانضم لصفوفه أول مرة العام الماضي.
وخاض إدريسي 7 مباريات دولية مع المغرب، وكان متواجدا في القائمة التي خاضت منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 على أرض مصر.\
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