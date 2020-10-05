موسيماني يعلن رسميا: جونسون مساعدا لي في الأهلي

استقر الأمر داخل الأهلي على تعيين صاحب الـ 61 عاما، كافين جونسون، مساعدا للمدير الفني بيتسو موسيماني في الأهلي.

وبعدها، أعلن موسيماني رسميا عبر تويتر عن تعيين جونسون مساعدا له.

وقال موسيماني: "من دواع سروري أن أعلن أن كافين جونسون وافق على أن يكون مساعدي في الأهلي، جونسون يكمل فريقي التقني في الأهلي بعد مدرب الأحمال كابيلو رانجوانا ومحلل الأداء موسي ماتلابا".

وأضاف "مع مؤهلات كبيرة مثل رخصة كاف، ورخصة الاتحاد الجنوب إفريقي، بجانب دورات في البرازيل وإنجلترا وفي الإدارة الرياضية، جونسون لديه القدرة الكبيرة على المساعدة ضمن هذا الجهاز".

وأكمل "المدرب لبلاك ليوباردز وأمازولو وسوبر سبورت، والمساعد السابق في صنداونز، ومسؤول قطاع الشباب في أياكس كيب تاون، كان كريما لقبول عرضنا وترك جنوب إفريقيا والقدوم إلى مصر".

وشدد "أود أن أشكر إدارة الأهلي على منحي فرصة تكوين الفريق الذي أظن أنه سيساعدنا على تحقيق الفوز دائما مثلما هي ثقافة النادي".

أما جونسون فقال: "إنه لشرف لي أن أنضم لجهاز أحد أفضل المدربين في إفريقيا، في النادي الأكثر نجاحا في القارة. أود أن أشكر بيتسو على هذه الفرصة للعمل مع نادي القرن".

جونسون يصل القاهرة خلال هذا الأسبوع للانضمام للجهاز الفني للأهلي كمدرب عام، ورجل ثان خلف موسيماني.

جونسون له خبرة عريضة في جنوب إفريقيا، حيث درب فرق بلاتينوم ستارز وسوبر سبورت وأمازولو وبلاك ليوباردز كرجل أول.

وإجمالا، قاد جونسون فرقه في 232 مباراة فاز في 85 منهم وخسر 88 وتعادل 59.

ولعب جونسون 12 مباراة ضد موسيماني، فاز في 2 منهم وتعادل 6 مرات.

واستهل موسيماني مشواره مع الأهلي بفوز 1-0 على المقاولون العرب أمس الأحد.