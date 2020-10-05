رسميا – عاد إلى الواجهة.. إنتر يضم دارميان

أعلن إنتر ميلان عن التعاقد مع ماتيو دارميان قادما من صفوف بارما في سوق الانتقالات الصيفية.

وذكر إنتر أن اللاعب الدولي الإيطالي ينتقل إليه على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع إجبارية الشراء.

دارميان (30 عاما) لعب في بارما طوال الموسم الماضي بعد انتقاله إليه قادما من مانشستر يونايتد مقابل 2 مليون ونصف المليون يورو.

وخاض دارميان مع بارما 37 مباراة، سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع آخر.

وسبق لـ دارميان اللعب لأندية ميلان، وبادوفا، وباليرمو، وتورينو قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد عام 2015 ويقضي في صفوفه 3 مواسم غير ناجحة.

الظهير الإيطالي يمتلك 36 مباراة دولية مع منتخب بلاده، وشارك مع الأتزوري في كأس العالم 2014، ويورو 2016، لكنه لم يظهر على المستوى الدولي منذ السقوط الكارثي أمام السويد في تصفيات كأس العالم 2018.

وعاش إنتر ميلان سوق انتقالات مشتعلا، إذ ضم المغربي أشرف حكيمي من ريال مدريد مقابل 40 مليون يورو، وضم نيكولو باريلا بشكل نهائي من كالياري مقابل 25 مليون يورو.

الأمر نفسه ينطبق على ستيفانو سينسي الذي استقدمه إنتر من ساسولو مقابل 20 مليون يورو، كما تعاقد النيراتزوري مع أندريا بينامونتي من جنوى مقابل 8 ملايين يورو.

وانضم كذلك داريان ماليس من لوزيرن السويسري، وأليكساندر كولاروف من روما، وجيورجيوس فاجيانيديس من باناثينايكوس، وأليكسيس سانشيز بشكل نهائي من مانشستر يونايتد، وأرتورو فيدال مجانا من برشلونة.

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