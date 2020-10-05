عبد الحفيظ: مسحة طبية بالقاهرة والمغرب قبل مواجهة الوداد.. معلول وجيرالدو يلحقان بالبعثة

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن سفر الفريق إلى المغرب يوم 13 أكتوبر استعدادا لمواجهة الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح عبد الحفيظ عبر الموقع الرسمي للنادي: "الفريق يسافر يوم 13 بطائرة خاصة وفقا للتنسيق الذي تم مع مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب".

وتابع "يخضع الفريق لمسحة طبية في القاهرة قبل السفر وأخرى بعد الوصول إلى المغرب".

وأضاف عبد الحفيظ "يتم تنسيق كافة الترتيبات الخاصة بالسفر وإجراءات حجز ملاعب التدريب والانتقالات قبل وقت كاف من وصول الفريق".

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق الوداد يوم 17 من شهر أكتوبر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكشف عبد الحفيظ "علي معلول وجيرالدو يلحقان بالبعثة في المغرب بعد انتهاء معسكر منتخبي بلادهما يوم 13 أكتوبر".

وأتم تصريحاته "هناك ترتيبات خاصة بإرسال تذاكر الطيران للثنائي وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بذلك للحاق بالبعثة في المغرب".