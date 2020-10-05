مران الأهلي - تصعيد خماسي الشباب.. اجتماع بين موسيماني وقمصان

الإثنين، 05 أكتوبر 2020 - 11:37

كتب : حسام نور الدين وأحمد الخولي

مران الأهلي

عقد بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي جلسة مطولة مع سامي قمصان المدرب المساعد وموسي ماتابلا محلل الأداء بالجهاز الفني.

ويأتي ذلك على هامش مران الفريق صباح الإثنين على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة إنبي المقبلة بالإضافة إلى الاطلاع على بعض التقارير الفنية المقدمة من قمصان.

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ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدا الثلاثاء استعدادا لمواجهة إنبي مساء الأربعاء ضمن مباريات الجولة 32 من مسابقة الدوري.

وعقد موسيماني محاضرة نظرية للاعبين قبل انطلاق المران الصباحي، وحرص من خلاله الحديث عن العديد من الجوانب الفنية بعد مواجهة المقاولون.

وقام موسيماني بتصعيد خمسة لاعبين من قطاع الناشئين للمشاركة في تدريبات الفريق الأول.

وشارك الخماسي فارس طارق وعادل أحمد ومحمد المغربي وشادي رضوان وأحمد طارق سليمان في التدريبات الجماعية.

مران الأهلي موسيماني
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