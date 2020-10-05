رسميا – توتنام يعير سيسينيون إلى هوفنهايم

أعلن نادي هوفنهايم الألماني عن استعارة الإنجليزي ريان سيسينيون قادما من توتنام هوتسبير لمدة موسم.

ولا يتضمن عقد الإعارة خيارا بأحقية الشراء بشكل نهائي من جانب هوفنهايم.

سيسينيون (20 عاما) انتقل إلى توتنام قادما من فولام في صيف 2019 مقابل 27 مليون يورو.

ولم يخض سيسينيون إلا 12 مباراة بقميص توتنام طوال الموسم الماضي، سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع آخر.

ولم يظهر الظهير الأيسر الإنجليزي في أي مباراة مع توتنام هذا الموسم تحت قيادة جوزيه مورينيو.

وكان توتنام قد تعاقد مع الظهير الإسباني سيرخيو ريجيلون من ريال مدريد، ليحتم التخلي عن سيسينيون.

ويعد سيسينيون الصفقة الثانية لـ هوفنهايم في سوق الانتقالات الصيفية، بعد الصربي ميات جاتشينوفيتش القادم من أينتراخت فرانفكورت.

وكان سيسينيون فردا في منتخب إنجلترا الذي فاز ببطولة أوروبا تحت 19 عاما في 2017.

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