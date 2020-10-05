رسميا – توتنام يعير سيسينيون إلى هوفنهايم
الإثنين، 05 أكتوبر 2020 - 11:32
كتب : FilGoal
أعلن نادي هوفنهايم الألماني عن استعارة الإنجليزي ريان سيسينيون قادما من توتنام هوتسبير لمدة موسم.
ريان سيسينون
النادي : توتنام هوتسبر
ولا يتضمن عقد الإعارة خيارا بأحقية الشراء بشكل نهائي من جانب هوفنهايم.
➡️ S-E-S-S-E-G-N-O-N ⬅️#TSG Hoffenheim have signed 20-year-old @RyanSessegnon from Premier League club @SpursOfficial. The England Under-21 international has joined on loan until 30th June 2021.#WelcomeRyan pic.twitter.com/AV931TWRel— TSG Hoffenheim EN (@tsghoffenheimEN) October 5, 2020
سيسينيون (20 عاما) انتقل إلى توتنام قادما من فولام في صيف 2019 مقابل 27 مليون يورو.
ولم يخض سيسينيون إلا 12 مباراة بقميص توتنام طوال الموسم الماضي، سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع آخر.
ولم يظهر الظهير الأيسر الإنجليزي في أي مباراة مع توتنام هذا الموسم تحت قيادة جوزيه مورينيو.
وكان توتنام قد تعاقد مع الظهير الإسباني سيرخيو ريجيلون من ريال مدريد، ليحتم التخلي عن سيسينيون.
ويعد سيسينيون الصفقة الثانية لـ هوفنهايم في سوق الانتقالات الصيفية، بعد الصربي ميات جاتشينوفيتش القادم من أينتراخت فرانفكورت.
وكان سيسينيون فردا في منتخب إنجلترا الذي فاز ببطولة أوروبا تحت 19 عاما في 2017.
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