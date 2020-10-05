الأشعة تثبت إصابة الشناوي بشد في الضامة.. وبرنامج طبي ليلحق بمباراة الوداد

الإثنين، 05 أكتوبر 2020 - 11:17

كتب : حسام نور الدين

إصابة محمد الشناوي - الأهلي والمقاولون

كشفت الأشعة التي خضع لها محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر عن إصابته بشد على مستوى العضلة الضامة.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي في تصريحات للموقع الرسمي: "الجهاز الطبي حدد برنامجا تأهيليا واستشفائيا خاصا للاعب لتجهيزه لمباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي".

وأردف "اللاعب سيؤدي جلسات علاج طبيعي لعدة أيام قبل أن ينتظم في برنامج بدني دون التسرع في عودته، وذلك لضمان تجهيزه وشفائه من الإصابة بأفضل حال قبل لقاء الوداد".

أخبار متعلقة
الأهلي يكشف التشخيص المبدئي لإصابة الشناوي مران الأهلي - غياب الشناوي ومشاركة محمد محمود وجلسة بين فايلر واللاعبين قائمة الأهلي - غياب الشناوي ولطفي أمام الترسانة

وغادر الشناوي مباراة الأهلي والمقاولون العرب أمس الأحد بسبب الإصابة، قبل أن يجري أشعة صباح اليوم الإثنين أثبتت إصابته بشد في العضلة الضامة.

ويواجه الأهلي الوداد في المغرب يوم 17 أكتوبر المقبل، أي بعد 12 يوما.

وعقد عبد الحفيظ جلسة مع الشناوي من أجل الاطمئنان عليه.

وحرص عبد الحفيظ على الشد من أزر الشناوي ودعمه من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة والتي تشهد رحلة المغرب؛ لخوض مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

محمد الشناوي الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
رئيس الاتفاق لـ في الجول: لم نحسم موقف أزارو بشكل نهائي.. وحقيقة المفاوضات مع ساسي 3 دقيقة | الدوري المصري
رسميا – لوكا زيدان ينضم إلى رايو فايكانو 7 دقيقة | أوروبا
بعد اقتراب الطلائع والإسماعيلي من النجاة التامة.. كيف يبدو صراع البقاء؟ 20 دقيقة | الدوري المصري
إصابة جوردي ألبا وشكوك كبيرة حول لحاقه بالكلاسيكو 22 دقيقة | أوروبا
سيسيه: ليس لدي وكلاء.. ومصيري بيد الزمالك 28 دقيقة | الدوري المصري
رسميا – المستعمرة المغربية.. إشبيلية يضم أسامة إدريسي 39 دقيقة | أوروبا
موسيماني يعلن رسميا: جونسون مساعدا لي في الأهلي 56 دقيقة | إفريقيا
خبر في الجول – اتحاد الكرة يفتح باب القيد المحلي للموسم الجديد في الساعات المقبلة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: لسنا في أرض الأحلام.. أعجبني ما فعله صلاح ولن أتحدث عن شاكيري 2 مجموعات دوري الأبطال - نارية لـ يونايتد وسان جيرمان.. ميسي يواجه رونالدو وصدام للبطل 3 أحمد حمدي لـ في الجول: الجونة طلبوا مني جمع متعلقاتي ومغادرة المعسكر 4 خبر في الجول - تفاصيل دقائق فايلر الأخيرة في مصر.. ولماذا يشعر المدرب بالصدمة
قد ينال إعجابك