الأشعة تثبت إصابة الشناوي بشد في الضامة.. وبرنامج طبي ليلحق بمباراة الوداد
الإثنين، 05 أكتوبر 2020 - 11:17
كتب : حسام نور الدين
كشفت الأشعة التي خضع لها محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر عن إصابته بشد على مستوى العضلة الضامة.
محمد الشناوي
النادي : الأهلي
وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي في تصريحات للموقع الرسمي: "الجهاز الطبي حدد برنامجا تأهيليا واستشفائيا خاصا للاعب لتجهيزه لمباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي".
وأردف "اللاعب سيؤدي جلسات علاج طبيعي لعدة أيام قبل أن ينتظم في برنامج بدني دون التسرع في عودته، وذلك لضمان تجهيزه وشفائه من الإصابة بأفضل حال قبل لقاء الوداد".
وغادر الشناوي مباراة الأهلي والمقاولون العرب أمس الأحد بسبب الإصابة، قبل أن يجري أشعة صباح اليوم الإثنين أثبتت إصابته بشد في العضلة الضامة.
ويواجه الأهلي الوداد في المغرب يوم 17 أكتوبر المقبل، أي بعد 12 يوما.
وعقد عبد الحفيظ جلسة مع الشناوي من أجل الاطمئنان عليه.
وحرص عبد الحفيظ على الشد من أزر الشناوي ودعمه من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة والتي تشهد رحلة المغرب؛ لخوض مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.