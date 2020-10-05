الأشعة تثبت إصابة الشناوي بشد في الضامة.. وبرنامج طبي ليلحق بمباراة الوداد

كشفت الأشعة التي خضع لها محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر عن إصابته بشد على مستوى العضلة الضامة.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي في تصريحات للموقع الرسمي: "الجهاز الطبي حدد برنامجا تأهيليا واستشفائيا خاصا للاعب لتجهيزه لمباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي".

وأردف "اللاعب سيؤدي جلسات علاج طبيعي لعدة أيام قبل أن ينتظم في برنامج بدني دون التسرع في عودته، وذلك لضمان تجهيزه وشفائه من الإصابة بأفضل حال قبل لقاء الوداد".

وغادر الشناوي مباراة الأهلي والمقاولون العرب أمس الأحد بسبب الإصابة، قبل أن يجري أشعة صباح اليوم الإثنين أثبتت إصابته بشد في العضلة الضامة.

ويواجه الأهلي الوداد في المغرب يوم 17 أكتوبر المقبل، أي بعد 12 يوما.

وعقد عبد الحفيظ جلسة مع الشناوي من أجل الاطمئنان عليه.

وحرص عبد الحفيظ على الشد من أزر الشناوي ودعمه من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة والتي تشهد رحلة المغرب؛ لخوض مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.