سكاي إيطاليا: تمت.. دوجلاس كوستا يعود إلى بايرن ميونيخ

الإثنين، 05 أكتوبر 2020 - 11:13

كتب : FilGoal

دوجلاس كوستا - يوفنتوس - جنوى - الدوري الإيطالي

ساعات قليلة تفصل دوجلاس كوستا عن مغادرة يوفنتوس والعودة إلى فريقه السابق بايرن ميونيخ.

فابريسيو رومانو صحفي "سكاي إيطاليا" ذكر أن كوستا سينتقل إلى بايرن على سبيل الإعارة لمدة موسم، دون وجود بند بالشراء بشكل نهائي.

وذكرت "سكاي ألمانيا" أن كوستا سيخضع للكشف الطبي في تورينو اليوم الإثنين، على أن يلتحق بفريقه الجديد الثلاثاء أو الأربعاء.

أخبار متعلقة
مباشر اليوم الأخير من سوق الانتقالات – جيندوزي يخضع للكشف الطبي في هيرتا سكاي: بونا سار يصل ألمانيا للانضمام إلى بايرن ميونيخ سكاي ألمانيا: جيندوزي يخضع للكشف الطبي في هيرتا برلين رسميا – للخروج من جحيم إيفرتون.. مويس كين ينتقل إلى باريس سان جيرمان

كوستا (30 عاما) جناح برازيلي انتقل إلى بايرن ميونيخ قادما من شاختار دونتسك في صيف 2015 مقابل 30 مليون يورو.

وخاض كوستا 77 مباراة مع بايرن على مدار موسمين، سجل خلالها 14 هدفا وصنع 27 هدفا، وساهم في تتويجه بالدوري الألماني مرتين، وبكأس ألمانيا مرة واحدة.

في صيف 2017 انتقل كوستا إلى يوفنتوس معارا، قبل أن ينضم إليه بشكل نهائي صيف 2018 مقابل 40 مليون يورو.

ولعب كوستا مع يوفنتوس 103 مباراة، سجّل خلالها 10 أهداف، وصنع 21 هدفا، وفاز بالدوري الإيطالي 3 مرات، وبكأس إيطاليا مرة، وبكأس السوبر الإيطالي مرة.

وبحث بايرن ميونيخ عن أجنحة هجومية منذ بداية سوق الانتقالات بعد نهاية إعارة إيفان بيرسيتش وعودته إلى إنتر ميلان، وكذلك عودة فيليبي كوتينيو إلى برشلونة.

ويمتلك دوجلاس كوستا 31 مباراة دولية مع منتخب البرازيل، وشارك معه في كوبا أمريكا 2015، وكأس العالم 2018، لكنه لم ينضم إلى صفوفه منذ نوفمبر 2018.

اقرأ أيضا:

أول تصريح من فايلر بعد الرحيل عن الأهلي

ملامح المباراة الأولى لموسيماني مع الأهلي

دوجلاس كوستا يوفنتوس بايرن ميونيخ
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول – المدير الفني السابق لـ بلاك ليوباردز المرشح الأقرب لمنصب مساعد موسيماني دقيقة | الدوري المصري
رسميا – عاد إلى الواجهة.. إنتر يضم دارميان 2 دقيقة | أوروبا
رسميا – "حقق الإنجاز".. دانيلو بيريرا ينضم إلى باريس سان جيرمان 21 دقيقة | أوروبا
عبد الحفيظ: مسحة طبية بالقاهرة والمغرب قبل مواجهة الوداد.. معلول وجيرالدو يلحقان بالبعثة 23 دقيقة | إفريقيا
الأهلي يعلن جاهزية أجايي والشيخ لمواجهة إنبي 28 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي - تصعيد خماسي الشباب.. اجتماع بين موسيماني وقمصان 41 دقيقة | الدوري المصري
رسميا – توتنام يعير سيسينيون إلى هوفنهايم 46 دقيقة | أوروبا
الأهلي: الوقت غير مناسب للحديث عن سيرينو وبلايلي.. وموقف عقد موسيماني من دوري الأبطال 54 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: لسنا في أرض الأحلام.. أعجبني ما فعله صلاح ولن أتحدث عن شاكيري 2 مجموعات دوري الأبطال - نارية لـ يونايتد وسان جيرمان.. ميسي يواجه رونالدو وصدام للبطل 3 أحمد حمدي لـ في الجول: الجونة طلبوا مني جمع متعلقاتي ومغادرة المعسكر 4 خبر في الجول - تفاصيل دقائق فايلر الأخيرة في مصر.. ولماذا يشعر المدرب بالصدمة
قد ينال إعجابك