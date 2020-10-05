سكاي إيطاليا: تمت.. دوجلاس كوستا يعود إلى بايرن ميونيخ

ساعات قليلة تفصل دوجلاس كوستا عن مغادرة يوفنتوس والعودة إلى فريقه السابق بايرن ميونيخ.

فابريسيو رومانو صحفي "سكاي إيطاليا" ذكر أن كوستا سينتقل إلى بايرن على سبيل الإعارة لمدة موسم، دون وجود بند بالشراء بشكل نهائي.

وذكرت "سكاي ألمانيا" أن كوستا سيخضع للكشف الطبي في تورينو اليوم الإثنين، على أن يلتحق بفريقه الجديد الثلاثاء أو الأربعاء.

Douglas Costa will sign as new Bayern Münich player today afternoon. Simple loan, no buy option. Medicals today authorized by Juventus. Man Utd have never been in talks with him, as Wolverhampton. He’ll be back to Bayern. Here we go confirmed. 🔴🇧🇷 #Bayern #DeadlineDay — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 5, 2020

كوستا (30 عاما) جناح برازيلي انتقل إلى بايرن ميونيخ قادما من شاختار دونتسك في صيف 2015 مقابل 30 مليون يورو.

وخاض كوستا 77 مباراة مع بايرن على مدار موسمين، سجل خلالها 14 هدفا وصنع 27 هدفا، وساهم في تتويجه بالدوري الألماني مرتين، وبكأس ألمانيا مرة واحدة.

في صيف 2017 انتقل كوستا إلى يوفنتوس معارا، قبل أن ينضم إليه بشكل نهائي صيف 2018 مقابل 40 مليون يورو.

ولعب كوستا مع يوفنتوس 103 مباراة، سجّل خلالها 10 أهداف، وصنع 21 هدفا، وفاز بالدوري الإيطالي 3 مرات، وبكأس إيطاليا مرة، وبكأس السوبر الإيطالي مرة.

وبحث بايرن ميونيخ عن أجنحة هجومية منذ بداية سوق الانتقالات بعد نهاية إعارة إيفان بيرسيتش وعودته إلى إنتر ميلان، وكذلك عودة فيليبي كوتينيو إلى برشلونة.

ويمتلك دوجلاس كوستا 31 مباراة دولية مع منتخب البرازيل، وشارك معه في كوبا أمريكا 2015، وكأس العالم 2018، لكنه لم ينضم إلى صفوفه منذ نوفمبر 2018.

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