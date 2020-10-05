سكاي: بونا سار يصل ألمانيا للانضمام إلى بايرن ميونيخ

وصل بونا سار لاعب أوليمبيك مرسيليا إلى ألمانيا، للانضمام إلى بايرن ميونيخ.

ونشر يوناس أوسترمان الصحفي المتخصص في أخبار بايرن ميونيخ، صورة للاعب عند وصوله إلى ألمانيا.

كما ذكر فابريسيو رومانو صحفي "سكاي إيطاليا" أن بايرن أتم الصفقة بالفعل، في انتظار الإعلان الرسمي.

وتقدَر قيمة الصفقة بعشرة ملايين يورو، على أن يخضع اللاعب للكشف الطبي اليوم الإثنين –الأخير في سوق الانتقالات-.

بونا سار (28 عاما) ظهير أيمن فرنسي يلعب في مرسيليا منذ انتقاله إليه قادما من ميتز في صيف 2015 مقابل 2 مليون يورو.

وخاض سار 181 مباراة بقميص مرسيليا، سجل خلالها 8 أهداف، وصنع 11 هدفا.

وينحدر سار من أصول سنغالية وغينية، لكنه رفض تمثيل المنتخبين حتى هذه اللحظة في مسيرته، مع عدم تلقيه الاستدعاء مسبقا من منتخب فرنسا.

وبحث بايرن ميونيخ على ظهير أيمن منذ بداية سوق الانتقالات، بعد انتهاء إعارة ألفارو أودريوزولا وعودته إلى فريقه ريال مدريد.

ومع تحويل جوشوا كيميتش إلى وسط الملعب في أعقاب رحيل تياجو ألكانتارا، بات الفرنسي بنجامين بافارد الظهير الأيمن الحقيقي الوحيد في قائمة بايرن ميونيخ.

وحاول بايرن ضم الأمريكي سيرجينيو ديست من أياكس أمستردام، لكن برشلونة تفوق عليه وحسم الصفقة في النهاية.

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