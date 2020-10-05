سكاي ألمانيا: جيندوزي يخضع للكشف الطبي في هيرتا برلين

الإثنين، 05 أكتوبر 2020 - 10:43

كتب : FilGoal

جيندوزي - أرسنال

بات ماتيو جيندوزي لاعب أرسنال على بُعد خطوة من مغادرة النادي الإنجليزي، والانتقال إلى هيرتا برلين الألماني.

شبكة "سكاي ألمانيا" ذكرت أن لاعب الوسط الفرنسي يخضع للكشف الطبي بالفعل في هيرتا برلين صباح اليوم الإثنين –الأخير في سوق الانتقالات الصيفية-.

وأفاد التقرير أن جيندوزي سيلعب معارا في هيرتا لمدة موسم واحد، دون وجود بند بأحقية الشراء.

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وكان اللاعب قد رفض عرض هيرتا برلين في البداية، قبل أن يدرك تدني حظوظه في خوض دقائق كافية بقميص أرسنال.

جيندوزي (21 عاما) انتقل إلى أرسنال قادما من لوريان في صيف 2018 مقابل 8 ملايين يورو.

في موسمه الأول تحت قيادة أوناي إيمري خاض جيندوزي 48 مباراة مع أرسنال، وكان عنصرا مؤثرا للفريق.

لكنه دخل في خلافات مع النادي في الموسم الثاني وتضاءل دوره خصوصا تحت قيادة المدرب الجديد ميكيل أرتيتا.

وكانت آخر مباراة لـ جيندوزي مع أرسنال في مواجهة برايتون يوم 20 يونيو 2020 بالدوري الإنجليزي، وبعدها تم استبعاده من كافة المباريات.

ويعتمد أرتيتا حاليا في خط وسط أرسنال على جرانيت تشاكا، وداني سيبايوس الذي تجددت استعارته من ريال مدريد، ومحمد النني العائد من الإعارة في بيشكتاش.

وتعاقد هيرتا هذا الصيف مع الثلاثي: الكولومبي جون كوردوبا من كولن، والهولندي ديفوفايسيو زيفولك من جرونينجن، وأليكساندر شفولوف من فرايبورج.

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ماتيو جيندوزي أرسنال هيرتا برلين
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