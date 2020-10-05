رسميا – للخروج من جحيم إيفرتون.. مويس كين ينتقل إلى باريس سان جيرمان

الإثنين، 05 أكتوبر 2020 - 10:31

كتب : FilGoal

مويس كين - باريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان عن تعاقده مع مويس كين قادما من إيفرتون لمدة موسم على سبيل الإعارة.

مويس كين

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان
إيفرتون

وذكر باريس سان جيرمان أن الصفقة لا تتضمن خيار يسمح له بشراء اللاعب بشكل نهائي.

وصرّح كين عبر الموقع الرسمي لناديه الجديد: "أنا فخور وسعيد بالقدوم إلى باريس سان جيرمان، إنه أحد أفضل أندية العالم وقد برهن على ذلك بوصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا".

وأضاف المهاجم الإيطالي: "أنا مبتهج للانضمام إلى نادٍ طموح ولديه سمعة كبيرة في بلادي، لا أستطيع الانتظار حتى أنضم لمجموعة تضم أفضل لاعب العالم".

وانتقل كين إلى إيفرتون قادما من يوفنتوس في صيف 2019 مقابل 27 مليون يورو.

لكنه عانى في موسمه الأول بالملاعب الإنجليزية، ولم يسجل سوى هدفين في 33 ظهور مع التوفيز بمختلف البطولات.

في الموسم الحالي زاد ابتعاد كين عن الصورة مع تألق دومينيك كالفيرت ليوين، ولم يشارك سوى في 13 دقيقة بالدوري الإنجليزي حتى اللحظة.

من جانبه، بحث باريس سان جيرمان عن مهاجم احتياطي بديل للأرجنتيني ماورو إيكاردي، بعد انتهاء عقد الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينج.

وكان سان جيرمان قد ضم لاعبا إيطاليا آخر في سوق الانتقالات الحالية، هو الظهير الأيمن أليساندرو فلورينزي، كما يمتلك لاعبا إيطاليا آخر هو ماركو فيراتي.

ويمتلك كين (20 عاما) 5 مباريات دولية مع منتخب بلاده إيطاليا، كان آخرها في مواجهة هولندا بسبتمبر الماضي.

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