رسميا – للخروج من جحيم إيفرتون.. مويس كين ينتقل إلى باريس سان جيرمان
الإثنين، 05 أكتوبر 2020 - 10:31
كتب : FilGoal
أعلن نادي باريس سان جيرمان عن تعاقده مع مويس كين قادما من إيفرتون لمدة موسم على سبيل الإعارة.
مويس كين
النادي : باريس سان جيرمان
وذكر باريس سان جيرمان أن الصفقة لا تتضمن خيار يسمح له بشراء اللاعب بشكل نهائي.
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Le @PSG_inside est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif de Moise Kean.
Arrivé en provenance d’Everton FC, l’attaquant italien de 20 ans est prêté au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2021. Ce prêt n’est pas assorti d’une option d’achat.— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 4, 2020
وصرّح كين عبر الموقع الرسمي لناديه الجديد: "أنا فخور وسعيد بالقدوم إلى باريس سان جيرمان، إنه أحد أفضل أندية العالم وقد برهن على ذلك بوصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا".
وأضاف المهاجم الإيطالي: "أنا مبتهج للانضمام إلى نادٍ طموح ولديه سمعة كبيرة في بلادي، لا أستطيع الانتظار حتى أنضم لمجموعة تضم أفضل لاعب العالم".
وانتقل كين إلى إيفرتون قادما من يوفنتوس في صيف 2019 مقابل 27 مليون يورو.
لكنه عانى في موسمه الأول بالملاعب الإنجليزية، ولم يسجل سوى هدفين في 33 ظهور مع التوفيز بمختلف البطولات.
في الموسم الحالي زاد ابتعاد كين عن الصورة مع تألق دومينيك كالفيرت ليوين، ولم يشارك سوى في 13 دقيقة بالدوري الإنجليزي حتى اللحظة.
من جانبه، بحث باريس سان جيرمان عن مهاجم احتياطي بديل للأرجنتيني ماورو إيكاردي، بعد انتهاء عقد الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينج.
وكان سان جيرمان قد ضم لاعبا إيطاليا آخر في سوق الانتقالات الحالية، هو الظهير الأيمن أليساندرو فلورينزي، كما يمتلك لاعبا إيطاليا آخر هو ماركو فيراتي.
ويمتلك كين (20 عاما) 5 مباريات دولية مع منتخب بلاده إيطاليا، كان آخرها في مواجهة هولندا بسبتمبر الماضي.
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