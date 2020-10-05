مدرب أستون فيلا بعد الـ 7-2: تعلم أنك قدمت شيئا مميزا عندما يقول لك كلوب "واو"

رغم أنه لم يكن يحتج الاستشهاد بكلام يورجن كلوب ليثبت أنه قدم ليلة تاريخية، ولكن دين سميث مدرب أستون فيلا حرص على فعل ذلك.

أستون فيلا سحق ليفربول 7-2 في ليلة تاريخية لن تمحى من الذاكرة في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال مدرب أستون فيلا: "ما حدث اليوم نتيجة لجهد وعمل شاق".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس عقب اللقاء "تعلم أنك قدمت شيئا مميزا بطريقة صحيحة عندما يقول لك كلوب "واو" عقب المباراة".

وتابع "اللاعبون كانوا في أعلى مستوى لهم ونفذوا الخطة بإمتياز. كنا الأفضل اليوم".

وأكمل حديثه قائلا: "للأسف لم تتواجد الجماهير في المدرجات اليوم. أتمنى أنهم قد استمتعوا بهذا الفوز في منازلهم".

وأشار "إذا أخطأت أمام ليفربول فأن الفريق سيضربك مباشرة (سيسجل). حتى عندما كانت النتيجة 5-2 لم أشعر أنها كافية للانتصار بسبب قوة ليفربول".

واستمر "كرة القدم تعتمد على بعض التفاصيل الصغيرة في المباريات. كان لديهم أكثر من فرصة في الشوط الأول وحارسنا كان رائعا وهذا ما صنع الفارق".

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الفوز رفع رصيد أستون فيلا للنقطة التاسعة من ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة في المركز الثاني، فيما يتجمد رصيد ليفربول عند النقطة التاسعة أيضا متراجعا للمركز الخامس.