فان دايك بعد الـ 7-2: علينا ألا نصاب بالجنون

الإثنين، 05 أكتوبر 2020 - 01:40

كتب : FilGoal

فان دايك - ليفربول - مانشستر يونايتد

"يجب أن نُعطي كل الإشادة لـ أستون فيلا".. هكذا بدأ فان دايك مدافع ليفربول حديثه عقب خسارة فريقه التاريخية أمام أستون فيلا.

أستون فيلا سحق ليفربول 7-2 في ليلة تاريخية لن تمحى من الذاكرة في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال فان دايك: "في البداية علينا الإشادة بـ أستون فيلا. الخسارة بتلك الطريقة أمر صعب للغاية".

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وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس عقب اللقاء "كانت مباراة من التي لم نكن فيها في مستوانا منذ البداية وحتى النهاية".

وأردف "كان يمكننا استغلال الفرص التي سنحت لنا بشكل أفضل، وكان يجب علينا إيقاف الأهداف التي نتلقاها".

وتابع "نشعر بخيبة أمل كبيرة ولكن يجب علينا ألا نصاب الجنون وعلينا التحسن".

وأوضح "الفارق في الأداء أمام أرسنال والأداء أمام أستون فيلا كان كبيرا. كان علينا أن نقدم أفضل ما لدينا اليوم".

الفوز رفع رصيد أستون فيلا للنقطة التاسعة من ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة في المركز الثاني، فيما يتجمد رصيد ليفربول عند النقطة التاسعة أيضا متراجعا للمركز الخامس.

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