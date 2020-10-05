كلوب: لا أعذار.. اللوم يقع علينا جميعا حيال ما حدث أمام أستون فيلا

يرفض يورجن كلوب إلقاء اللوم تجاه فرد واحد دون الآخر حيال ما حدث أمام أستون فيلا.

أستون فيلا دك حصون ليفربول بسبعة أهداف مقابل هدفين على ملعب فيلا بارك.

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وقال يورجن كلوب في تصريحات لقناة بي إن سبورتس عقب اللقاء: "ارتكبنا العديد من الأخطاء الجسيمة في العديد من الأهداف اليوم".

وأضاف "خسرنا الكرة في مناطق خطرة ولم نحم مرمانا. لا يمكننا القول بأن التأخر بالهدف الأول أثر في سير المباراة. ليس عذرا".

وواصل "صنعنا العديد من الفرص لكننا لم نحم مرمانا. لا يمكن إلقاء اللوم على أحد".

المدرب الألماني أكمل "ربما ثلاثة أهداف سكنوا شباكنا من كرات غيرت اتجاهها، لكن هذا أيضا ليس عذرا".

وأتم "ارتكبنا كل الأخطاء التي لم يكن علينا ارتكابها اليوم. لكن يجب علينا الثناء على أستون فيلا الذي استغل أخطاءنا وحقق الفوز الكبير، وفي المقابل نحن لم نظهر شخصية قوية وردة فعل بعد الهدف الأول".

الفوز رفع رصيد أستون فيلا للنقطة التاسعة من ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة في المركز الثاني، فيما يتجمد رصيد ليفربول عند النقطة التاسعة أيضا متراجعا للمركز الخامس.