سولشاير بعد الـ 6-1: أسوأ ليلة في مسيرتي.. أرفع يدي وأقول إنه خطأي

الإثنين، 05 أكتوبر 2020 - 00:57

كتب : FilGoal

سولشاير - مانشستر يونايتد

وصف أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشسستر يونايتد خسارة فريقه المدوية أمام توتنام بـ "أسوأ ليلة في مسيرتي التدريبية".

توتنام أهان مانشستر يونايتد بسداسية مقابل هدف في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز. (طالع التفاصيل)

وقال سولشاير "اليوم أسوأ ليلة في مسيرتي التدريبية وأسوأ ليلة لكل لاعبي الفريق".

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وأردف في تصريحاته مع سكاي سبورتس وبي بي سي عقب اللقاء "ولكن اليوم ليس الأسوأ في تاريخ مانشستر يونايتد".

وأضاف "من الصعب للغاية شرح ما حدث. خسرنا 6-1 على ملعبنا أمام فريق جيد جدا ولكنا كنا سببا في تلك الهزيمة القاسية".

وتابع "البطاقة الحمراء أحدثت الفارق. مارسيال بقى واقفا رغم ما فعله لاميلا معه ولكن الأخير سقط أرضا بعد لمسة مارسيال".

وأكمل حديثه قائلا: "أعرف أن اللاعبون أرادوا الخروج بالفوز لكنهم ارتكبوا العديد من الأخطاء".

ويرى سولشاير "بعد التأخر في النتيجة 2-1 كنا في المباراة ولكن كل شيء تحول بعد الطرد".

واستمر "الأمر مؤلم. أرفع يدي وأقول إنه خطأي. أنا المسؤول، هذا ليس يونايتد ولا يوجد أي حجج فيما حدث".

واستدرك "عندما تخسر بمثل تلك النتيجة عليك النظر لنفسك في المِرْآة. الآن نحن في فترة توقف دولي وبعض من اللاعبين سينضمون لمنتخباتهم والبعض الآخر سيواصل العمل هنا".

وأتم "اليوم هو أسوأ يوم ولا يمكنني قول أكثر من ذلك".

سداسية كتبت أكبر انتصار في تاريخ توتنام على مانشستر يونايتد.

وأصبح توتنام هو ثاني فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي ينجح في هز شباك مانشستر يونايتد 6 مرات في ملعب أولد ترافورد.

6-1 من مانشستر سيتي في أكتوبر 2011. 6-1 من توتنام في أكتوبر 2020.

سداسية توتنام جاءت عن طريق تانجوي ندومبيلي هدف وسون (ثنائية) وهاري كين (ثنائية) وسيرجي أورييه هدف.

بينما هدف يونايتد الوحيد جاء عن طريق برونو فيرنانديز.

ووصل توتنام للنقطة السابعة من انتصارين وتعادل وهزيمة، ليقفز للمركز الخامس.

بينما تجمد رصيد مانشسستر عند 3 نقاط فقط من 3 مباريات في المركز الـ 15.

كتيبة أولي جونار سولشاير انتصرت أمام برايتون بسيناريو مثير في الدقيقة 100، وخسرت أمام كريستال بالاس بثلاثية وأمام توتنام بسداسية.

في إنجلترا مانشستر يونايتد
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