لوك شاو بعد الـ 6-1: الأمر مؤلم.. شعرت بالحرج في الملعب

لم يخف لوك شاو ظهير مانشستر يونايتد شعوره المرير بعد السقوط المدوي أمام توتنام.

توتنام أهان مانشستر يونايتد بسداسية مقابل هدف في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز. (طالع التفاصيل)

وقال لوك شاو: "مانشستر يونايتد لا يجب أن يخسر بمثل تلك النتائج. الأمر مؤلم للغاية".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس "علينا النظر في المِرْآة لأعتاب أنفسنا. محظوظون لتواجد فترة توقف دولي".

وتابع "الأمر مُحرج. شعرت بالحرج في الملعب بسبب النتيجة".



































سداسية كتبت أكبر انتصار في تاريخ توتنام على مانشستر يونايتد.

وأصبح توتنام هو ثاني فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي ينجح في هز شباك مانشستر يونايتد 6 مرات في ملعب أولد ترافورد.

6-1 من مانشستر سيتي في أكتوبر 2011. 6-1 من توتنام في أكتوبر 2020.

سداسية توتنام جاءت عن طريق تانجوي ندومبيلي هدف وسون (ثنائية) وهاري كين (ثنائية) وسيرجي أورييه هدف.

بينما هدف يونايتد الوحيد جاء عن طريق برونو فيرنانديز.

ووصل توتنام للنقطة السابعة من انتصارين وتعادل وهزيمة، ليقفز للمركز الخامس.

بينما تجمد رصيد مانشسستر عند 3 نقاط فقط من 3 مباريات في المركز الـ 15.

كتيبة أولي جونار سولشاير انتصرت أمام برايتون بسيناريو مثير في الدقيقة 100، وخسرت أمام كريستال بالاس بثلاثية وأمام توتنام بسداسية.