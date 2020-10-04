منافسا الأهلي والزمالك - تعثر الوداد.. والرجاء يخطف الصدارة في +90 أمام نهضة بركان

الأحد، 04 أكتوبر 2020 - 23:29

كتب : FilGoal

الوداد - الرجاء

تعثر الوداد أمام حسنية أغادير، كما تعادل الرجاء أمام نهضة بركان لتشتعل قمة الدوري المغربي قبل جولتين من النهاية.

وانتهى لقاء الوداد أمام حسنية أغادير بالتعادل بهدف لكل فريق واضاع الفريق فرصة خطف صدارة الترتيب.

سجل أغادير هدف التقدم في الدقيقة 41، وأهدر يحيى جبران ركلة جزاء في الدقيقة 47 مع نهاية الشوط الأول.

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وفي الدقيقة 74 نجح جبران في تسجيل هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء أخرى.

أما الرجاء فتقدم مبكرا عن طريق سفيان رحيمي في الدقيقة الثالثة لكن نهضة بركان تعادل في الدقيقة 42 ثم تقدم في الدقيقة 54.

ومع اقتراب المباراة من النهاية كان الثلاثي يتزاحم على قمة الدوري برصيد 53 نقطة بين الوداد والرجاء ونهضة بركان.

لكن سفيان رحيمي خطف هدف التعادل في الدقيقة 96 ليخطف الصدارة للرجاء.

وارتفع رصيد الرجاء عند 54 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن الوداد بينما نهضة بركان 51 نقطة في المركز الثالث.

ويلعب الرجاء أمام الزمالك يوم 18 أكتوبر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، أما الوداد فيواجه الأهلي يوم 17.

وتقام مباريات الإياب في مصر بعد أسبوع.

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