مؤتمر موسيماني: الأهلي أصبح مستشفى بسبب الإصابات.. نحتاج فريقا من الأطباء لعلاج اللاعبين

كشف بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن شعوره بالقلق تجاه إصابات الكثير من لاعبي فريقه وذلك قبل الوصول لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي في أول مباراة للفريق الأحمر تحت قيادة موسيماني على المقاولون العرب بهدف دون رد، ضمن الجولة الـ31 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وتعرض محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي للإصابة وغادر المباراة وشارك بدلا منه علي لطفي.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لعبنا بشكل جيد أمام المقاولون، ليس بشكل ممتاز ولكن الأداء كان جيدا واستحوذنا على الكرة وتحكمنا في اللعب طوال اللقاء".

وأضاف "لم نخلق فرص كثيرة في الشوط الأول وفي الشوط الثاني أتيحت لنا فرصة كان من الممكن أن نضاعف بها النتيجة".

وتابع "أنتم تعرفون وأنا أعرف أن هناك الكثير من العمل ينتظرني مع الأهلي خاصة في خط الدفاع وأطراف الملعب".

وأشار "كهربا غائب منذ فترة طويلة ولذلك فقد الكثير من لياقته البدنية في نهاية المباراة، وكنت أحاول تشجيعه من خارج الخطوط ".

وأكد "الثلاثي أفشة وحمدي فتحي والسولية مهم جدا بالنسبة لنا، حتى أحمد فتحي لعب بخبرته في الجانب الأيسر".

أشعر بالهم بسبب الإصابات

ثم انتقل موسيماني للحديث عن إصابات لاعبي فريقه.

وتحدث بيتسو قائلا: "شعرت بقلق على أيمن أشرف لأنه تعرض لالتواء في الكاحل ونحن في موقف صعب للغاية لا نملك سوى مدافع واحد فقط وإذا تعرض للإصابة سنحاول الدفع بلاعب وسط في قلب الدفاع".

وأردف "الشناوي عنصر مهم جدا في الأهلي وأتمنى ألا تكون إصابته خطيرة لأننا نفقد الكثير من اللاعبين".

وواصل "بشكل عام أنا راض عن أداء الأهلي أمام المقاولون وكذلك الفريق أنهى المواجهة بشكل جيد".

واستمر في تصريحاته "في الشوط الثاني تراجع أداء الأهلي في أول ربع ساعة، ولكن هذا طبيعي أنا أخوض أول مباراة لي مع الفريق".

وأوضح "يجب أن نعمل على الجانب البدني أكثر من ذلك والشحات يحتاج لرفع لياقته البدنية وأيضا مستواه الفني، وسوف أبحث أسباب تراجع مستوى الفريق البدني بهذا الشكل".

وعن الإصابات قال "الأهلي أصبح مستشفى بسبب عدد الإصابات داخل الفريق ولا نستطيع تحمل إصابة لاعب آخر ونحتاج إلى فريق من الأطباء لعلاج كل اللاعبين المصابين وأنا أشعر بالهم الكبير لكل هذه الإصابات وأريد منكم الدعاء لنا ألا نتعرض لإصابات أخرى".

وعن إصابة الشناوي قال: "الشناوي خرج من المباراة يسير على قدميه وأتمنى أن يتعافى بعد 3 أيام ويشارك في التدريبات".

وعبر عن سعادته قائلا: "فرصة كبيرة لي أن أصبح أول مدرب من قارة إفريقيا يتولى تدريب الأهلي وهذا شرف كبير منحه لي محمود الخطيب أن أدرب نادي القرن في إفريقيا".

مواجهة الوداد

وانتقل للحديث عن مواجهة الوداد قائلا: "لا أستطيع حسم تشكيل الفريق أمام الوداد من الآن، لا يزال أمامنا مباراتين في الدوري وسأتحدث مع الجهاز المساعد لإراحة بعض اللاعبين الأساسين بما لا يؤثر على أداء ونتائج الفريق".

موسيماني تابع حديثه "الفريق الحالي في الأهلي قادر على الفوز بكأس مصر ولديه حظوظ كبيرة في بطولة إفريقيا".

وشرح "سأحاول استخدام المباراتين المقبلتين في رفع مستوى الفريق البدني وبعض الأمور الفنية الأخرى".

واختتم "توليت تدريب الأهلي منذ يومين فقط ولا يوجد وقت للحديث عن أمور فنية، سوف أستمع إلى الجهاز المساعد والطبيب لمعرفة تفاصيل أكثر عن جميع لاعبي الفريق لمحاولة تطبيق أسلوبي خلال هذا الوقت الضيق من أجل اللعب أمام الوداد والفوز في نتيجة المباراتين والتأهل لنهائي إفريقيا

وفي نهاية تصريحاته وبسؤاله عن طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون قال: "لم أتابعه لأنني كنت أركز فقط مع الأهلي في أول مباراة لي وكنت أشعر بالقلق ولكن سوف أشاهد المباراة مرة أخرى وأتابعه".