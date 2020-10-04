الفوز الأول مع موسيماني.. الأهلي يعبر المقاولون بهدف السولية

حقق الأهلي الفوز الأول له مع بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للفريق على حساب المقاولون العرب بهدف دون رد، ضمن الجولة الـ31 من الدوري المصري.

وقاد موسيماني الذي تولى تدريب الأهلي رسميا قبل أيام خلفا للسويسري ريني فايلر فريقه للفوز على المقاولون في أول مباراة له على رأس الجهاز الفني لبطل الدوري.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 82 في المركز الأول، وتجمد رصيد المقاولون عند النقطة 52 في المركز الرابع.

واعتمد موسيماني في أول مباراة له على تشكيل يتكون من:

المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – أحمد فتحي – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف.

الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية.

الوسط المهاجم: حسين الشحات – أفشة – كهربا.

الهجوم: بادجي

وصف المباراة

بدأ الأهلي المباراة وحاول تهديد مرمى المقاولون مبكرا وسدد أفشة كرة أمسك بها محمود أبو السعود.

وواصل الأهلي تسديداته على مرمى ذئاب الجبل وهذه المرة عن طريق أحمد فتحي في الدقيقة 13 لكن الكرة ذهبت إلى الشباك الخارجية.

وتلقى الأهلي ضربة قوية في الدقيقة 27 بعدما تعرض محمد الشناوي حارس المرمى للإصابة وطلب التغيير، ليخرج ويشارك بدلا منه علي لطفي.

ومر كهربا من فاروقا نور الدين مدافع المقاولون وسقط على أرض الملعب، ليطلب الفيديو مشاهدة الحكم جهاد جريشة لإعادة اللعبة مرة أخرى.

ليتخذ جهاد جريشة قراره ويحتسب ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 38، وتقدم عمرو السولية لتسديد الركلة وسجل منها هدف الأهلي الأول.

المقاولون بدأ الشوط الثاني بنشاط هجومي وانطلق لويس إدوارد نحو مرمى علي لطفي منفردا وسدد كرة لكن الحارس البديل أمسك بها.

ومرر كهربا كرة بكعب القدم إلى أليو بادجي ليجعله منفردا بالمرمى لكنه سدد كرة أنقذها الحارس أبو السعود.

وأجرى عماد النحاس تبديلات لتنشيط هجوم المقاولون بنزول طاهر محمد طاهر بدلا من إبراهيم صلاح.

ورد بيتسو موسيماني ودفع بالثنائي مروان محسن وجيرالدو بدلا من بادجي والشحات.

وشهدت الدقيقة 73 أبرز لعبة في الشوط الثاني بعدما أخطأ علي لطفي في الخروج من مرماه وانفرد محمد سالم بالشباك الخالية ثم سقط بعد اصطدام مع ياسر إبراهيم وحمدي فتحي.

ليحتسب الحكم جهاد جريشة ركلة جزاء للمقاولون.

لكن الفيديو طلب منه العودة لمشاهدة الكرة مرة أخرى، ليغير قراره ويلغي ركلة الجزاء ويحتسب مخالفة ضد محمد سالم.

ثم دخل الثنائي وليد سليمان وأليو ديانج بدلا من أفشة وكهربا في آخر تغييرات موسيماني مع الأهلي.

ومرت الدقائق المتبقية من المباراة دون تغير في النتيجة لتنتهي بفوز الأهلي بهدف دون رد.