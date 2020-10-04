مورينيو بعد الانتصار الساحق: لا يمكنني إنكار أنها ليلة تاريخية لي

"نعم هي ليلة تاريخية".. هكذا تحدث الاستثنائي جوزيه مورينيو المدير الفني لـ توتنام عقب انتصار فريقه الساحق على مانشستر يونايتد.

توتنام أهان مانشستر يونايتد بسداسية مقابل هدف في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز. (طالع التفاصيل)

وقال مورينيو: "يونايتد لا يخسر العديد من المباريات، وبالتأكيد لا يخسر بسداسية كل يوم، ولذلك فهي ليلة تاريخية".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس وبي بي سي عقب اللقاء "ليلة تاريخية ولكن في النهاية حصدنا 3 نقاط، والثلاث نقاط مهمة للغاية لأننا فقدنا 5 نقاط على ملعبنا".

وتابع "البعض سيقول إننا لعبنا ضد 10 لاعبين لفترة طويلة، وتلك حقيقة بكل تأكيد ولكن بالنسبة لي فأننا لعبنا بشكل أكثر من ممتاز عندما كنا نلعب 11 ضد 11. خلقنا كم كبير جدا من المشاكل ليونايتد وتقدمنا في النتيجة 2-1 ولم يكن في قدرتهم إيجاد أي حلول لإيقافنا".

وأكمل حديثه قائلا: "ليلة تاريخة لـ توتنام وليلة تاريخية للاعبين ولا يمكنني إنكار أنها ليلة تاريخية لي أيضا".

وأوضح "حققت العديد من الانتصارات في هذا الملعب (أولد ترافورد)، أغلبها كانت مع يونايتد ولكن أيضا انتصرت هنا مع تشيلسي وريال مدريد، والآن مع توتنام".

وشدد "كنا الفريق الأفضل بكل تأكيد. لم يمكنهم إيقافنا حتى عندما كانوا بـ 11 لاعبا في الملعب".

وعن لقطة طرد مارسيال، قال مورينيو: "لم أشاهد اللقطة".

قبل أن يرد بتصريح ناري معتاد "إذا كان هناك أي شخص يمكنه البكاء بسبب تقنية الفيديو فهو توتنام، وإذا كان هناك من لا يمكنه ذلك فهو مانشستر يونايتد".





































سداسية كتبت أكبر انتصار في تاريخ توتنام على مانشستر يونايتد.

وأصبح توتنام هو ثاني فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي ينجح في هز شباك مانشستر يونايتد 6 مرات في ملعب أولد ترافورد.

6-1 من مانشستر سيتي في أكتوبر 2011. 6-1 من توتنام في أكتوبر 2020.

سداسية توتنام جاءت عن طريق تانجوي ندومبيلي هدف وسون (ثنائية) وهاري كين (ثنائية) وسيرجي أورييه هدف.

بينما هدف يونايتد الوحيد جاء عن طريق برونو فيرنانديز.

ووصل توتنام للنقطة السابعة من انتصارين وتعادل وهزيمة، ليقفز للمركز الخامس.

بينما تجمد رصيد مانشسستر عند 3 نقاط فقط من 3 مباريات في المركز الـ 15.

كتيبة أولي جونار سولشاير انتصرت أمام برايتون بسيناريو مثير في الدقيقة 100، وخسرت أمام كريستال بالاس بثلاثية وأمام توتنام بسداسية.